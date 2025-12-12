Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra za darmo na Epic Games Store. TGA 2025 przynosi świetną wiadomść

Mikołaj Berlik
2025/12/12 04:09
0
0

Najlepsza gra dla czarodziejów teraz w promocji

Podczas The Game Awards 2025 ujawniono, że Hogwarts Legacy, jedna z najlepiej sprzedających się produkcji 2023 roku i uznawana za najlepszą grę z uniwersum Harry’ego Pottera, będzie dostępna za darmo na Epic Games Store przez ograniczony czas.

Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy – oferta i szczegóły

Promocja umożliwia pobranie gry przez tydzień, co daje graczom szansę na poznanie świata czarodziejów, odkrywanie zaklęć, eksplorowanie Hogwartu i udział w epickich przygodach bez żadnych kosztów. To wyjątkowa okazja, by dołączyć do milionów fanów gry na różnych platformach.

Gra jest dostępna na PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One oraz Nintendo Switch, co sprawia, że niemal każdy gracz może w pełni skorzystać z tej promocji.

