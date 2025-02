FromSoftware pyta o kontynuację Bloodborne. Zorganizowano ankietę wśród graczy

Nie był to oczywiście jedyny tytuł, o który zostali zapytani gracze Elden Ring Nightreign, jednak z pewnością wywołał on bardzo emocje w porównaniu do reszty. Warto dodać, że jest to pierwsza wzmianka o Bloodborne ze strony FromSoftware od bardzo długiego czasu, co może oznaczać, że gra nie została całkowicie skreślona przez deweloperów.

Przypomnijmy, że Bloodborne zadebiutowało 24 marca 2015 roku na PlayStation 4. Jakiś czas temu mieliśmy okazję usłyszeć więcej o wersji pecetowej, która została stworzona przez fanów i zawiera bardzo wyczekiwane 60 klatek na sekundę - oryginał działa wyłącznie w 30 fps-ach.