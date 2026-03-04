Sony rezygnuje z tworzenia dużych gier na PC, a winny jest Microsoft? Ghost of Yotei i Saros nie trafią na komputery

Jednoosobowe gry pozostaną ekskluzywne na konsolach PlayStation.

Sony szykuje istotną zmianę w swojej polityce wydawniczej. Redakcja Bloomberga potwierdziła wcześniejsze doniesienia, że japońska korporacja planuje ograniczyć publikowanie dużych produkcji z PlayStation na PC i ponownie skupić się na klasycznym modelu ekskluzywności dla konsoli PlayStation. Sony stawia na ekskluzywność swoich jednoosobowych gier Źródła zaznajomione z planami firmy twierdzą, że Sony zamierza w większym stopniu chronić swoje największe marki, pozostawiając je wyłącznie na własnym sprzęcie. Dotyczy to przede wszystkim gier nastawionych na rozgrywkę jednoosobową. Wśród tytułów, które mają pozostać dostępne tylko na PlayStation 5, wymienia się między innymi ubiegłoroczne Ghost of Yotei oraz nadchodzące Saros.

Nie oznacza to jednak całkowitego odejścia od rynku komputerów osobistych. Gry sieciowe oraz projekty nastawione na tryb wieloosobowy wciąż mają trafiać na różne platformy. Przykładami takich produkcji są Marathon czy Marvel Tokon. Równocześnie część projektów przygotowywanych przez zewnętrzne studia i wydawanych przez PlayStation nadal ma ukazywać się także na komputerach osobistych. Wśród nich znajdują się między innymi Death Stranding 2 oraz nadchodzące Kena: Scars of Kosmora. Według informatorów Sony w ostatnich tygodniach miało wycofać się z planów przeniesienia kilku własnych produkcji na PC, w tym Ghost of Yotei oraz Saros. Decyzja nie została oficjalnie potwierdzona, a przedstawiciel PlayStation odmówił komentarza w tej sprawie. Jednym z powodów zmiany podejścia mogą być wyniki sprzedaży. Część gier PlayStation wydanych na komputerach nie osiągnęła rezultatów, na które liczyła firma. Wewnętrzne dyskusje miały również dotyczyć wpływu takiej strategii na wizerunek marki oraz sprzedaż samych konsol. Niektórzy decydenci obawiają się, że szeroka dostępność gier na innych platformach może osłabić atrakcyjność PlayStation jako sprzętu oferującego unikalne produkcje.

GramTV przedstawia:

Przez wiele lat ekskluzywne tytuły były jednym z fundamentów strategii Sony. Sytuacja zmieniła się w 2020 roku, gdy firma rozpoczęła publikowanie swoich gier na PC za pośrednictwem platformy Steam. W kolejnych latach na komputerach pojawiły się między innymi takie serie jak God of War czy The Last of Us. Strategia ta nie zawsze była jednak konsekwentna. Premiery na PC często następowały dopiero wiele miesięcy po debiucie na PlayStation, a harmonogram wydawniczy bywał nieprzewidywalny. Dodatkowe kontrowersje wzbudził także wymóg zakładania kont PlayStation Network przy uruchamianiu części tytułów na komputerach. Jeśli doniesienia się potwierdzą, Sony może wrócić do znacznie prostszego modelu działania, w którym najważniejsze produkcje mają przede wszystkim wzmacniać sprzedaż konsol PlayStation. Warto zauważyć, że konkurenci przyjęli zupełnie odmienne podejścia. Nintendo wciąż konsekwentnie utrzymuje swoje gry wyłącznie na sprzęcie z rodziny Switch, natomiast Microsoft coraz mocniej stawia na model wieloplatformowy i publikuje swoje tytuły zarówno na PC, jak i na innych konsolach, w tym na PlayStation. Nie bez znaczenia mogą być również plotki dotyczące przyszłej generacji Xboxa. Według nieoficjalnych informacji nowe urządzenie Microsoftu może korzystać z systemu Windows i oferować wsparcie dla gier PC, w tym Steama oraz Epic Games Store. W takiej sytuacji Sony mogłoby nie być zainteresowane scenariuszem, w którym jego flagowe produkcje działają także na sprzęcie konkurencji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.