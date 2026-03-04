Zaloguj się lub Zarejestruj

Powrót CS:GO! Najlepsza według wielu odsłona Counter-Strike'a niespodziewanie wróciła na Steama

Maciej Petryszyn
2026/03/04 15:00
0
0

Jesienią 2023 roku scena Counter-Strike’a zmieniła się na zawsze. Zasłużona wersja Global Offensive odeszła wówczas do lamusa.

Jej miejsce zajął Counter-Strike 2. I to dosłownie, bo CS2 przejął na Steamie slota należącego dotychczas właśnie do CS:GO.

Counter-Strike: Global Offensive
Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive znowu oddzielną grą na Steamie

Niemniej 3 marca Valve niespodziewanie przywróciło grę Counter-Strike: Global Offensive jako oddzielną produkcję na Steamie. Znajdziemy ja pod tym adresem i bez problemu możemy ją dodać do swojej biblioteki. Od teraz CS:GO i CS2 widnieć w niej będą jako dwie samodzielne pozycje, co wcześniej było nie do pomyślenia.

Warto jednak zwrócić uwagę na pewną rzecz. Przywrócenie CS:GO nie oznacza, że ponownie dostępny stał się matchmaking. Owszem, grę można zainstalować i uruchomić, ale możliwe jest granie wyłącznie w trybie offline z botami. Alternatywą są tutaj serwery społeczności, która, co może niektórych zaskakiwać, nadal istnieje.

GramTV przedstawia:

Dotychczas jedną opcją, by uruchomić CS:GO, było wybranie odpowiedniej opcji w Counter-Strike’u 2. Trzeba było po uruchomieniu Steama wejść we właściwości CS2, po czym wybrać zakładkę “wersje i bety gry”. To tam znajdowało się Global Offensive, które na potrzeby tego rozwiązania nazwano csgo_legacy. Teraz nie trzeba się będzie już tak gimnastykować.

Counter-Strike: Global Offensive funkcjonowało od sierpnia 2012 roku do września roku 2023. To właśnie wtedy miejsce najdłużej funkcjonującej odsłony serii taktycznych FPS-ów od Valve zajął Counter-Strike 2. Po wielu latach próśb produkcja została przeniesiona na silnik Source 2, a ponadto zmieniono kłopotliwą kwestię tickrate’u serwerów. Niemniej trudno nie odnieść wrażenia, że naprawienie pewnych problemów wygenerowało nowe, przez co wielu graczy nadal z nostalgią patrzy na CS:GO.

Źródło:https://bo3.gg/news/cs-go-is-back-on-steam-valve-has-added-a-separate-page-for-the-game

Tagi:

News
Steam
Valve
FPS
Counter-Strike: Global Offensive
Counter-Strike
CS:GO
gra taktyczna
gra sieciowa
Powrót
zaskoczenie
niespodzianka
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112