Powrót CS:GO! Najlepsza według wielu odsłona Counter-Strike'a niespodziewanie wróciła na Steama

Jesienią 2023 roku scena Counter-Strike’a zmieniła się na zawsze. Zasłużona wersja Global Offensive odeszła wówczas do lamusa.

Jej miejsce zajął Counter-Strike 2. I to dosłownie, bo CS2 przejął na Steamie slota należącego dotychczas właśnie do CS:GO. Counter-Strike: Global Offensive znowu oddzielną grą na Steamie Niemniej 3 marca Valve niespodziewanie przywróciło grę Counter-Strike: Global Offensive jako oddzielną produkcję na Steamie. Znajdziemy ja pod tym adresem i bez problemu możemy ją dodać do swojej biblioteki. Od teraz CS:GO i CS2 widnieć w niej będą jako dwie samodzielne pozycje, co wcześniej było nie do pomyślenia.

Warto jednak zwrócić uwagę na pewną rzecz. Przywrócenie CS:GO nie oznacza, że ponownie dostępny stał się matchmaking. Owszem, grę można zainstalować i uruchomić, ale możliwe jest granie wyłącznie w trybie offline z botami. Alternatywą są tutaj serwery społeczności, która, co może niektórych zaskakiwać, nadal istnieje.

Dotychczas jedną opcją, by uruchomić CS:GO, było wybranie odpowiedniej opcji w Counter-Strike’u 2. Trzeba było po uruchomieniu Steama wejść we właściwości CS2, po czym wybrać zakładkę “wersje i bety gry”. To tam znajdowało się Global Offensive, które na potrzeby tego rozwiązania nazwano csgo_legacy. Teraz nie trzeba się będzie już tak gimnastykować. Counter-Strike: Global Offensive funkcjonowało od sierpnia 2012 roku do września roku 2023. To właśnie wtedy miejsce najdłużej funkcjonującej odsłony serii taktycznych FPS-ów od Valve zajął Counter-Strike 2. Po wielu latach próśb produkcja została przeniesiona na silnik Source 2, a ponadto zmieniono kłopotliwą kwestię tickrate’u serwerów. Niemniej trudno nie odnieść wrażenia, że naprawienie pewnych problemów wygenerowało nowe, przez co wielu graczy nadal z nostalgią patrzy na CS:GO.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

