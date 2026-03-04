Zaloguj się lub Zarejestruj

Właśnie tego możemy się spodziewać po nadchodzącej strategii. Creative Assemby odkrywa karty

Mikołaj Berlik
2026/03/04 12:00
0
0

Prace nad Total War: Medieval 3 trwają.

Fani serii Total War mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Creative Assembly przerwało milczenie, publikując obszerny wpis podsumowujący dotychczasowe prace nad Total War: Medieval 3. Twórcy postawili na bezprecedensową otwartość, pokazując nawet wczesne wersje gry i dzieląc się ambitnymi planami na przyszłość.

Total War: Medieval 3
Total War: Medieval 3

Total War: Medieval 3 – Powrót do korzeni w nowym wydaniu

Projekt znajduje się obecnie w fazie preprodukcji, co oznacza, że zespół skupia się na budowaniu narzędzi i prototypowaniu kluczowych systemów na nowym silniku Warcore. Oto najważniejsze informacje z najnowszego raportu. Twórcy wybrali 300-letni okres w latach 1140-1440, aby ukazać przejście od rycerstwa w kolczugach do pełnych zbroi płytowych i wczesnej broni palnej. Jeżeli chodzi to system tur, jedna tura będzie odpowiadać jednemu rokowi, z rotacją pięciu sezonów. Celem jest utrzymanie tempa rozgrywki przy jednoczesnym poczuciu upływu wieków. Dowiedzieliśmy się również, że morale i spójność jednostek mają być kluczowe. Spójność nie będzie zwykłym paskiem, lecz wynikiem dyscypliny, zmęczenia i ukształtowania terenu.

W Total War: Medieval 3 armie nie będą już anonimowe. Wczesna faza gry to głównie pospolite ruszenie pod wodzą lokalnych lordów, a każda jednostka będzie posiadać własną heraldykę i unikalne cechy związane z regionem, z którego pochodzi. Deweloperzy kładą też duży nacisk na dynamikę społeczną (balans między szlachtą a chłopstwem) oraz systemy podatkowe, które mają realnie wpływać na strategię, ale bez popadania w uciążliwy mikromanagement.

GramTV przedstawia:

To, co ucieszy wielu weteranów serii, to zapowiedź pełnego wsparcia dla modyfikacji od dnia premiery. Twórcy udostępnią zestaw narzędzi 'Warforge' – to te same narzędzia, których używają sami deweloperzy. Dodatkowo przeglądarka modów ma być zintegrowana bezpośrednio z menu gry.

Creative Assembly idzie za ciosem i zapowiedziało kolejną transmisję z cyklu „Building Medieval 3” na 5 marca 2026 roku. Tym razem uwaga zostanie poświęcona bitwom, a konkretnie oblężeniom, osadom oraz murom. Niedawno twórcy zdecydowali się na udostępnienie aktualizacji do swojego innego projektu – Total War: Warhammer 3.

News
PC
SEGA
Creative Assembly
strategia
Total War
Total War: Medieval III
Mikołaj Berlik
