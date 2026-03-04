Właśnie tego możemy się spodziewać po nadchodzącej strategii. Creative Assemby odkrywa karty

Fani serii Total War mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Creative Assembly przerwało milczenie, publikując obszerny wpis podsumowujący dotychczasowe prace nad Total War: Medieval 3. Twórcy postawili na bezprecedensową otwartość, pokazując nawet wczesne wersje gry i dzieląc się ambitnymi planami na przyszłość.

Total War: Medieval 3 – Powrót do korzeni w nowym wydaniu

Projekt znajduje się obecnie w fazie preprodukcji, co oznacza, że zespół skupia się na budowaniu narzędzi i prototypowaniu kluczowych systemów na nowym silniku Warcore. Oto najważniejsze informacje z najnowszego raportu. Twórcy wybrali 300-letni okres w latach 1140-1440, aby ukazać przejście od rycerstwa w kolczugach do pełnych zbroi płytowych i wczesnej broni palnej. Jeżeli chodzi to system tur, jedna tura będzie odpowiadać jednemu rokowi, z rotacją pięciu sezonów. Celem jest utrzymanie tempa rozgrywki przy jednoczesnym poczuciu upływu wieków. Dowiedzieliśmy się również, że morale i spójność jednostek mają być kluczowe. Spójność nie będzie zwykłym paskiem, lecz wynikiem dyscypliny, zmęczenia i ukształtowania terenu.