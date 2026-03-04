Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy polskiego RPG-a właśnie dali nam znakomity powód do powrotu. Zobaczyliśmy mnóstwo nowości

Mikołaj Berlik
2026/03/04 10:00
Tainted Grail: The Fall of Avalon z kolejną łatką.

Fani mrocznego RPG od polskiego studia Awaken Realms Digital (we współpracy z Questline) mają powody do powrotu na przeklętą wyspę. Najnowsza aktualizacja 1.20 do Tainted Grail: The Fall of Avalon wprowadza ogromną ilość zmian, od nowej zawartości fabularnej, przez usprawnienia techniczne, aż po własny kąt dla bohatera.

Tainted Grail: The Fall of Avalon – Patch 1.20 z domem dla gracza i mini-bossami

Aktualizacja skupia się na rozbudowie Aktu 3 oraz poprawie balansu rozgrywki. Twórcy przygotowali szereg nowości, które mają sprawić, że eksploracja Avalonu będzie jeszcze bardziej angażująca.

Najważniejsze punkty aktualizacji to:

  • nowe zadanie zatytułowane „The Empty House”, w którym gracze mogą wejść w posiadanie własnej rezydencji Seacoast Manor, którą można personalizować.
  • region Forlorn Swords (Akt 3) wzbogacił się o nową jaskinię, świeże ścieżki oraz dwóch wymagających mini-bossów: Sleepwalkera oraz Cairnguarda.
  • Twórcy odświeżyli topografię terenu oraz zmienili rozmieszczenie przeciwników w Twierdzy (Stronghold), co wymusza nową taktykę podczas walki.

Patch 1.20 zmienił także wiele w kwestii mechanik i balansu:

  • Ponad 20 przedmiotów zostało zmienionych. Co ciekawe, gracze, którzy już je posiadają, otrzymają ich duplikaty z nowymi statystykami, zachowując jednocześnie oryginały, by nie psuć power fantasy.
  • Posiadacze konsol otrzymają dedykowany tryb 40 FPS (wymagany ekran wspierający tę funkcję), który ma zapewnić idealny kompromis między płynnością a jakością oprawy.
  • Wprowadzono opcjonalne limity statystyk, dzięki którym rozwój postaci po przekroczeniu pewnego progu daje mniejsze korzyści, co zapobiega zbyt łatwej rozgrywce w końcowej fazie gry.

Nie są to oczywiście wszystkie zmiany – te znajdziecie na oficjalnej stronie twórców na Steamie.

Polscy deweloperzy z Questline zapowiadają, że to nie koniec atrakcji. Jeszcze przed końcem marca w Tainted Grail: The Fall of Avalon ma zadebiutować darmowe DLC, które według obietnic będzie „warte czekania” – wcześniej w grze zobaczyliśmy dodatek Sanctuary of Sarras.

Źródło:https://gamingbolt.com/tainted-grail-the-fall-of-avalon-adds-new-mini-bosses-terrain-updates-a-customizable-home-and-more

