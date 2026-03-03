Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass z fantastyczną ofertą na marzec. Wielki hit CDP RED w usłudze Microsoftu

Mikołaj Ciesielski
2026/03/03 16:50
W pierwszej połowie marca subskrybenci usługi Microsoftu otrzymają dostęp do kilku naprawdę świetnych produkcji.

Wczoraj informowaliśmy, że w połowie marca z biblioteki Xbox Game Pass zniknie 6 gier. Dzisiaj natomiast Microsoft ujawnił listę tytułów, które w najbliższym czasie wzbogacą wspomnianą usługę. Okazuje się, że w pierwszej połowie bieżącego miesiąca w ręce abonentów producenta konsol Xbox trafi kilka naprawdę świetnych produkcji.

Oferta Xbox Game Pass na marzec 2026
Zgodnie z przekazanymi informacjami już 10 marca 2026 roku do usługi Xbox Game Pass trafi Cyberpunk 2077. Wielki hit CD Projekt RED będzie dostępny dla abonentów Microsoftu korzystających z konsol Xbox oraz funkcji grania w chmurze. Natomiast już jutro – 4 marca 2026 roku – abonenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass otrzymają dostęp do F1 25.

Dzień później – 5 marca 2026 roku – usługa Microsoftu zostanie z kolei wzbogacona o Planet of Lana 2. 12 marca 2026 roku subskrybenci Xbox Game Pass Premium w końcu będą mieli natomiast okazję zapoznać się z Hollow Knight: Silksong. Pełną ofertę Xbox Game Pass na pierwszą połowę marca 2026 roku znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass – oferta na marzec 2026

  • 4 marca to a T (PC, konsole Xbox Series, chmura) – Game Pass Premium
  • 4 marcaF1 25 (PC, konsole Xbox Series, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 5 marcaPlanet of Lana II: Children of the Leaf (PC, konsole Xbox Series, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 10 marcaConstruction Simulator (PC, konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 10 marcaCyberpunk 2077 (konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium
  • 12 marcaHollow Knight: Silksong (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Premium
  • 17 marcaDreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (PC, konsole Xbox Series, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/03/03/xbox-game-pass-march-2026-wave-1/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:13

Dobre... Jak ktoś jeszcze nie kupił. Gra w przecenie była za około 70 PLN. 




