Xbox Game Pass z fantastyczną ofertą na marzec. Wielki hit CDP RED w usłudze Microsoftu

W pierwszej połowie marca subskrybenci usługi Microsoftu otrzymają dostęp do kilku naprawdę świetnych produkcji.
Wczoraj informowaliśmy, że w połowie marca z biblioteki Xbox Game Pass zniknie 6 gier. Dzisiaj natomiast Microsoft ujawnił listę tytułów, które w najbliższym czasie wzbogacą wspomnianą usługę. Okazuje się, że w pierwszej połowie bieżącego miesiąca w ręce abonentów producenta konsol Xbox trafi kilka naprawdę świetnych produkcji.
Zgodnie z przekazanymi informacjami już 10 marca 2026 roku do usługi Xbox Game Pass trafi Cyberpunk 2077. Wielki hit CD Projekt RED będzie dostępny dla abonentów Microsoftu korzystających z konsol Xbox oraz funkcji grania w chmurze. Natomiast już jutro – 4 marca 2026 roku – abonenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass otrzymają dostęp do F1 25.
Dzień później – 5 marca 2026 roku – usługa Microsoftu zostanie z kolei wzbogacona o Planet of Lana 2. 12 marca 2026 roku subskrybenci Xbox Game Pass Premium w końcu będą mieli natomiast okazję zapoznać się z Hollow Knight: Silksong. Pełną ofertę Xbox Game Pass na pierwszą połowę marca 2026 roku znajdziecie poniżej.
Xbox Game Pass – oferta na marzec 2026
4 marca – to a T (PC, konsole Xbox Series, chmura) – Game Pass Premium
4 marca – F1 25 (PC, konsole Xbox Series, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
5 marca – Planet of Lana II: Children of the Leaf (PC, konsole Xbox Series, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
10 marca – Construction Simulator (PC, konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
10 marca – Cyberpunk 2077 (konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium
12 marca – Hollow Knight: Silksong (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Premium
17 marca – DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (PC, konsole Xbox Series, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass