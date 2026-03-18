Słynna femme fatale może powrócić w DLC do Resident Evil Requiem. Tylko co na to Leon?

Ale gdzie deweloper nie chce mówić, tam leaker przyjdzie. Przyjdzie i ujawni to, co zasłyszał.

Ada Wong powróci w Resident Evil Requiem?

Z nową porcją nieoficjalnych doniesień przychodzi znany leaker o nicku Dusk Golem. Według niego “bardzo prawdopodobny” ma być powrót residentowej femme fatale, czyli Ady Wong. Ulubiona szpieg fanów serii obecna była już m.in. w Resident Evil 2, 4 oraz 6, a także w kilku pobocznych odsłonach. Jednym z większych kół zamachowych fabuły była zresztą jej niejednoznaczna relacja z Leonem S. Kennedym, czyli jednym z protagonistów Resident Evil Requiem. Co ważne, w Requiem padła zaskakująca informacja, że Leon jest żonaty. Kto więc wie, może ten “nieformalny” związek z Adą Wong wreszcie się sformalizował? A może tej dwójce ostatecznie nigdy nie będzie dane być razem?