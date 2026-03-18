Słynna femme fatale może powrócić w DLC do Resident Evil Requiem. Tylko co na to Leon?

Już jakiś czas temu potwierdzono, że naprawdę ciepło przyjęte Resident Evil Requiem doczeka się fabularnego rozszerzenia. Szczegółów jednak nie ujawniono.
Ale gdzie deweloper nie chce mówić, tam leaker przyjdzie. Przyjdzie i ujawni to, co zasłyszał.
Ada Wong powróci w Resident Evil Requiem?
Z nową porcją nieoficjalnych doniesień przychodzi znany leaker o nicku Dusk Golem. Według niego “bardzo prawdopodobny” ma być powrót residentowej femme fatale, czyli Ady Wong. Ulubiona szpieg fanów serii obecna była już m.in. w Resident Evil 2, 4 oraz 6, a także w kilku pobocznych odsłonach. Jednym z większych kół zamachowych fabuły była zresztą jej niejednoznaczna relacja z Leonem S. Kennedym, czyli jednym z protagonistów Resident Evil Requiem. Co ważne, w Requiem padła zaskakująca informacja, że Leon jest żonaty. Kto więc wie, może ten “nieformalny” związek z Adą Wong wreszcie się sformalizował? A może tej dwójce ostatecznie nigdy nie będzie dane być razem?
Jak się okazuje, wyciek informacji o Wong, jak podaje Dusk Golem, miał być dziełem przypadku:
Wstrzymywałem się z tym przez chwilę i dziękuję użytkownikowi StiviwonderN za zwrócenie na to uwagi. Doszło do drobnej wpadki (nie podam kontekstu), to nie pochodzi od moich stałych źródeł, to niezamierzony wyciek. Ale bardzo prawdopodobne, że Ada Wong pojawi się w DLC do Resident Evil Requiem. Ten przeciek jest zdecydowanie prawdziwy, bez wątpienia. Ale jeśli chodzi o to, jak to się wszystko połączy – nie mam pojęcia, jak wygląda DLC do RE9 ani co dokładnie zawiera. Jednak ta konkretna rzecz to faktyczna pomyłka, która komuś się przydarzyła.
(2/2) That's all the context, it's not my claim. It's from something that went public a bit accidentally, I think it was an honest mistake so don't want to get anyone in trouble. But yeah, paints Ada being involved in RE9's DLC in some way.
