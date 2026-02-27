Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil Requiem z najlepszą w historii serii premierą na Steamie

Maciej Petryszyn
2026/02/27 20:00
0
0

Premiera Resident Evil Requiem już za nami. Czy nowa gra Capcomu spełniła pokładane w niej oczekiwania?

Nie jest to co prawda najwyżej oceniana część serii. Nadal jednak jej oceny są bardzo wysokie.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Ponad 320 tysięcy równocześnie grających w Resident Evil Requiem

Nie ulega jednak wątpliwości, że Resident Evil Requiem wzbudziło ogromne zainteresowanie. I to ogromne na tyle, że o dopiero co wydanej grze możemy mówić jako o rekordziście całej franczyzy. Żadna inna część nie potrafiła zgromadzić przed ekranami tak wielką liczbę użytkowników Steama w tym samym czasie.

27 lutego o godzinie 15:00 w Requiem bawiło się jednocześnie nieco ponad 320 tysięcy osób. To ogromna liczba, która daje najnowszej produkcji Capcom 44. miejsce w całej historii platformy Valve. Jednocześnie jednak jest to zdecydowanie lepszy wynik niżw przypadku jakiejkolwiek innej części słynnego cyklu horrorów.

GramTV przedstawia:

Dość powiedzieć, że dotychczasowy rekord marki należał do remake’u Resident Evil 4, który ukazał się w 2023 roku. Ten jednak w najlepszym dla siebie momencie utrzymał równocześnie “tylko” 168 191 graczy. Jest to więc wynik prawie dwa razy gorszy niżw przypadku przygód Grace Ashcroft i Leone S. Kennedy’ego.

Oto jak prezentuje się zestawienie rekordów serii:

  • Resident Evil Requiem: 320 056
  • Resident Evil 4 (Remake): 168 191
  • Resident Evil Village: 106 631
  • Resident Evil 2 (Remake): 74 227
  • Resident Evil 3 (Remake): 60 293
  • Resident Evil 7: Biohazard: 20 449
  • Resident Evil 6: 11 879
  • Resident Evil: 4 388
  • Resident Evil 5: 4 319
  • Resident Evil 0: 3 128

Resident Evil Requiem ukazało się na rynku 27 lutego, wychodząc równocześnie na komputery osobiste oraz konsole Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zależnie od wersji produkcja może pochwalić się w serwisie średnią ocen pomiędzy 88 a 92 na 100. W naszym serwisie Requiem otrzymało zaś notę 8 na 10.

Źródło:https://insider-gaming.com/resident-evil-requiem-becomes-series-biggest-steam-launch/

