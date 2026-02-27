Resident Evil Requiem z najlepszą w historii serii premierą na Steamie

Premiera Resident Evil Requiem już za nami. Czy nowa gra Capcomu spełniła pokładane w niej oczekiwania?
Nie jest to co prawda najwyżej oceniana część serii. Nadal jednak jej oceny są bardzo wysokie.
Ponad 320 tysięcy równocześnie grających w Resident Evil Requiem
Nie ulega jednak wątpliwości, że Resident Evil Requiem wzbudziło ogromne zainteresowanie. I to ogromne na tyle, że o dopiero co wydanej grze możemy mówić jako o rekordziście całej franczyzy. Żadna inna część nie potrafiła zgromadzić przed ekranami tak wielką liczbę użytkowników Steama w tym samym czasie.
27 lutego o godzinie 15:00 w Requiem bawiło się jednocześnie nieco ponad 320 tysięcy osób. To ogromna liczba, która daje najnowszej produkcji Capcom 44. miejsce w całej historii platformy Valve. Jednocześnie jednak jest to zdecydowanie lepszy wynik niżw przypadku jakiejkolwiek innej części słynnego cyklu horrorów.
Dość powiedzieć, że dotychczasowy rekord marki należał do remake’u Resident Evil 4, który ukazał się w 2023 roku. Ten jednak w najlepszym dla siebie momencie utrzymał równocześnie “tylko” 168 191 graczy. Jest to więc wynik prawie dwa razy gorszy niżw przypadku przygód Grace Ashcroft i Leone S. Kennedy’ego.
Oto jak prezentuje się zestawienie rekordów serii:
Resident Evil Requiem: 320 056
Resident Evil 4 (Remake): 168 191
Resident Evil Village: 106 631
Resident Evil 2 (Remake): 74 227
Resident Evil 3 (Remake): 60 293
Resident Evil 7: Biohazard: 20 449
Resident Evil 6: 11 879
Resident Evil: 4 388
Resident Evil 5: 4 319
Resident Evil 0: 3 128
Resident Evil Requiem ukazało się na rynku 27 lutego, wychodząc równocześnie na komputery osobiste oraz konsole Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zależnie od wersji produkcja może pochwalić się w serwisie średnią ocen pomiędzy 88 a 92 na 100. W naszym serwisie Requiem otrzymało zaś notę 8 na 10.
