Resident Evil Requiem z najlepszą w historii serii premierą na Steamie

Premiera Resident Evil Requiem już za nami. Czy nowa gra Capcomu spełniła pokładane w niej oczekiwania?

Nie jest to co prawda najwyżej oceniana część serii. Nadal jednak jej oceny są bardzo wysokie.

Ponad 320 tysięcy równocześnie grających w Resident Evil Requiem

Nie ulega jednak wątpliwości, że Resident Evil Requiem wzbudziło ogromne zainteresowanie. I to ogromne na tyle, że o dopiero co wydanej grze możemy mówić jako o rekordziście całej franczyzy. Żadna inna część nie potrafiła zgromadzić przed ekranami tak wielką liczbę użytkowników Steama w tym samym czasie.