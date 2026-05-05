Resident Evil: Code Veronica Remake coraz bliżej? Capcom może ujawnić grę już w czerwcu

Maciej Petryszyn
2026/05/05 16:00
Od kilku lat Capcom nie tylko wydaje nowe odsłony Resident Evil. Japończycy również odświeżają te starcze części serii.

I dodajmy, że robią to z sukcesami. Nic więc dziwnego, że kolejny remake jest mocno wyczekiwany.

Resident Evil Code: Veronica
Zapowiedź Resident Evil Code: Veronica Remake już w czerwcu?

Szczególnie że już od dawna mówi się, iż przed nami Resident Evil Code: Veronica Remake. Mowa tutaj o odświeżonej wersji gry wydanej jeszcze w 2000 roku tylko na konsoli Dreamcast. Potem doczekała się ona też wersji na GameCube, PlayStation 2, PlayStation 3 oraz Xbox 360, nigdy jednak nie trafiła w ręce PC-owców. To o tyle istotne, że mówimy o grze, której akcja dzieje się po wydarzeniach z Resident Evil 2 oraz Resident Evil 3, a która jest istotnym elementem fabuły dotyczącej losów rodzeństwa Redfieldów. Pod pewnymi względami odsłona ta powiązana jest również z Resident Evil 5.

Na razie rzeczony remake Resident Evil Code: Veronica funkcjonuje jedynie w sferze plotek, ale już niedługo może się to zmienić. Jak przewiduje znany insider o nicku Dusk Golem, oficjalna zapowiedź produkcji ma mieć miejsce już podczas Summer Game Fest 2026, a więc 5 czerwca. – Uważam, że jest to niezwykle prawdopodobne, ale nie znam planów marketingowych Capcomu, więc zobaczymy. To czyste spekulacje z mojej strony – podsumował informator. Taki rozwój wypadków wydaje się jednak prawdopodobny, bo do tego czasu powinien opaść już kurz związany z wydanym kilka tygodni temu Resident Evil Requiem.

To samo Requiem szturmem zdobyło serca graczy, stając się jednym z tegorocznych kandydatów do tytułu GOTY. Obecnie wszyscy czekają na dodatek rozszerzający fabułę dziewiątej części cyklu Capcomu, który powstaje już od jakiegoś czasu. Gra ma ponadto otrzymać również nowy tryb.

Źródło:https://twistedvoxel.com/resident-evil-code-veronica-remake-could-be-announced-at-summer-game-fest-leaker-suggests/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

