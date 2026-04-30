Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa aktualizacja do Assetto Corsa Rally. Kultowe Subaru Impreza z Grupy A trafi do gry

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/30 13:50
0
0

Subaru Impreza z Grupy A trafi do Assetto Corsa Rally w nowej aktualizacji.

Twórcy Assetto Corsa Rally oficjalnie potwierdzili, że w nadchodzącej aktualizacji V0.4 do gry trafi legendarne Subaru Impreza S3 Group A. Jest to samochód, który dla wielu kibiców rajdów jest nierozerwalnie związany z postacią Colina McRae. To drugi nowy pojazd ujawniony przed premierą aktualizacji, obok wcześniej zapowiedzianego Peugeot 306 Maxi.

Assetto Corsa Rally – Subaru Impreza
Model Subaru zastąpił w rajdowych mistrzostwach świata wcześniejszego Legacy RS i zadebiutował w cyklu WRC podczas 1000 Lakes Rally 1993, gdzie za kierownicą zasiadł Ari Vatanen. Samochód już w swoim pierwszym starcie wywalczył drugie miejsce. Impreza stała się prawdziwą ikoną dzięki Colinowi McRae, który odniósł tym autem pierwsze zwycięstwo w WRC podczas Rally New Zealand 1994. Charakterystyczne niebieskie barwy sponsora 555, agresywny styl jazdy szkockiego kierowcy oraz charakterystyczny dźwięk silnika typu bokser sprawiły, że Subaru Impreza na stałe zapisała się w historii rajdów samochodowych. Samochód pomógł także Subaru zdobyć tytuły mistrza producentów w latach 1995 i 1996.

GramTV przedstawia:

Gracze będą mogli poprowadzić ten kultowy samochód po premierze aktualizacji V0.4, która zadebiutuje 30 kwietnia, czyli dziś. Nowa wersja gry wprowadzi również zimowe warunki pogodowe w regionach Walii oraz Alzacji. W prace nad aktualizacją zaangażował się także aktualny kierowca WRC, Jon Armstrong, który pomaga twórcom dopracować fizykę jazdy i prowadzenie samochodów. Deweloperzy zapowiadają również ulepszenia obsługi kontrolerów oraz wsparcie dla systemów Fanatec FullForce i Logitech TrueForce.

Poza nowymi samochodami aktualizacja przyniesie również rajdowe tablice startowe oraz szereg zmian poprawiających realizm rozgrywki. Wszystko wskazuje na to, że wersja V0.4 będzie jedną z najważniejszych aktualizacji w dotychczasowym rozwoju Assetto Corsa Rally.

Źródło:https://traxion.gg/group-a-subaru-impreza-confirmed-for-assetto-corsa-rallys-next-update/

Tagi:

News
wyścigi
symulator
samochody
Assetto Corsa
rajdy samochodowe
Kunos Simulazioni
Symulatory
Wyścigowe
nowa zawartość
symulator samochodowy
samochodówki
aktualizacja gry
wyścigi samochodowe
Assetto Corsa Rally
rajdy
Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112