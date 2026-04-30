Nowa aktualizacja do Assetto Corsa Rally. Kultowe Subaru Impreza z Grupy A trafi do gry

Twórcy Assetto Corsa Rally oficjalnie potwierdzili, że w nadchodzącej aktualizacji V0.4 do gry trafi legendarne Subaru Impreza S3 Group A. Jest to samochód, który dla wielu kibiców rajdów jest nierozerwalnie związany z postacią Colina McRae. To drugi nowy pojazd ujawniony przed premierą aktualizacji, obok wcześniej zapowiedzianego Peugeot 306 Maxi.

Subaru Impreza trafi do Assetto Corsa Rally

Model Subaru zastąpił w rajdowych mistrzostwach świata wcześniejszego Legacy RS i zadebiutował w cyklu WRC podczas 1000 Lakes Rally 1993, gdzie za kierownicą zasiadł Ari Vatanen. Samochód już w swoim pierwszym starcie wywalczył drugie miejsce. Impreza stała się prawdziwą ikoną dzięki Colinowi McRae, który odniósł tym autem pierwsze zwycięstwo w WRC podczas Rally New Zealand 1994. Charakterystyczne niebieskie barwy sponsora 555, agresywny styl jazdy szkockiego kierowcy oraz charakterystyczny dźwięk silnika typu bokser sprawiły, że Subaru Impreza na stałe zapisała się w historii rajdów samochodowych. Samochód pomógł także Subaru zdobyć tytuły mistrza producentów w latach 1995 i 1996.