Niesamowity sukces Resident Evil Requiem. Żadna inna część tego nie dokonała

To, że Resident Evil Requiem okazało się grą naprawdę udaną, raczej nikogo nie zaskoczyło. Aczkolwiek chyba mało kto spodziewał się, że skala sukcesu będzie aż tak duża.

A jest naprawdę ogromna. Okazuje się, że Capcom trafił w dziesiątkę, zapewniając sobie jeden z większych hitów ostatnich lat.

Requiem w 2 i pół tygodnia dokonało tego, na co remake RE4 potrzebował 8 miesięcy

Nie są to zresztą słowa niemające podparcia w rzeczywistości. Wręcz przeciwnie! Capcom ogłosił bowiem, że Resident Evil Requiem zaledwie 2 i pół tygodnia po premierze rozszedł się już w liczbie ponad 6 milionów egzemplarzy. To oznacza, że wydana 27 lutego 2026 produkcja to najszybciej sprzedająca się odsłona w całej historii cyklu Resident Evil. Dla porównania, remake Resident Evil 4, który ukazał się na rynku w 2023 roku, by osiągnąć ten sam pułap sprzedaży, potrzebował aż 8 miesięcy. A przecież to właśnie on był dotychczas tą częścią RE, która w największym tempie znajdowała nowych nabywców.