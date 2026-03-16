Niesamowity sukces Resident Evil Requiem. Żadna inna część tego nie dokonała

Maciej Petryszyn
2026/03/16 11:20
To, że Resident Evil Requiem okazało się grą naprawdę udaną, raczej nikogo nie zaskoczyło. Aczkolwiek chyba mało kto spodziewał się, że skala sukcesu będzie aż tak duża.

A jest naprawdę ogromna. Okazuje się, że Capcom trafił w dziesiątkę, zapewniając sobie jeden z większych hitów ostatnich lat.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Requiem w 2 i pół tygodnia dokonało tego, na co remake RE4 potrzebował 8 miesięcy

Nie są to zresztą słowa niemające podparcia w rzeczywistości. Wręcz przeciwnie! Capcom ogłosił bowiem, że Resident Evil Requiem zaledwie 2 i pół tygodnia po premierze rozszedł się już w liczbie ponad 6 milionów egzemplarzy. To oznacza, że wydana 27 lutego 2026 produkcja to najszybciej sprzedająca się odsłona w całej historii cyklu Resident Evil. Dla porównania, remake Resident Evil 4, który ukazał się na rynku w 2023 roku, by osiągnąć ten sam pułap sprzedaży, potrzebował aż 8 miesięcy. A przecież to właśnie on był dotychczas tą częścią RE, która w największym tempie znajdowała nowych nabywców.

Resident Evil Requiem zostało równocześnie wydane na konsolach Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych. W grze kierujemy poczynaniami dwójki bohaterów. Jednią z nich jest analityczka FBI, Grace Ashcroft – adoptowana córka znanej z Resident Evil Outbreak Alyssy Ashcroft. Druga grywalna postać to swoista legenda cyklu Resident Evil, Leon S. Kennedy, którym kierować mogliśmy też w Resident Evil 2, Resident Evil 4 oraz Resident Evil 6. Wprowadzenie dwóch protagonistów pozwoliło twórcom na sprawne przeplatanie horrorowych segmentów z segmentami wypełnionymi akcją.

Przypomnijmy, że już wcześniej Requiem osiągało rekordowe wyniki. Wystarczy wspomnieć, że tytuł ten na samym Steamie potrafił przyciągnąć jednocześnie ponad 300 tysięcy graczy, co również jest rekordem całej serii. Graczom pozostaje więc czekać na pojawienie się nowej zawartości, która na pewno nadejdzie. Capcom potwierdził już bowiem powstanie fabularnego rozszerzenia, którego data premiery pozostaje jednak nieznana. Do tego wszystkiego dochodzi też kwestia samego Leona, który bynajmniej nie ma zamiaru udać się na emeryturę. Zamiast tego możemy się spodziewać jego kolejnego powrotu w przyszłości.

Źródło:https://www.capcom.co.jp/ir/english/news/html/e260316.html

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:31

Najśmieszniejsze że gra wcale nie jest uważana za top w serii. To oczywiście dalej jakościowy produkt, ale część ludzi twierdzi że gdyby skupić się na samym Leonie i jakiejś "osobie towarzyszącej" to wyszłoby lepiej. Ciekawe jest to że niektóre serie trzymają poziom, a te gdzie twórcy idą na łatwiznę lub kontrowersje (np. Assasin's Creed) dostają coraz gorszy feedback.




