Geoff Keighley podgrzewa atmosferę przed Summer Game Fest. W tle Tomb Raider i Resident Evil

Maciej Petryszyn
2026/05/06 14:40
Do Summer Game Fest 2026 pozostał już tylko miesiąc. Niemniej Geoff Keighley nie chce, byście w tym czasie zapomnieli o imprezie.

Z tego też powodu w sieci pojawił się nowy materiał. Jest to tzw. Hype Trailer, który, jak sama nazwa wskazuje, ma nas nabuzować przed właściwą prezentacją.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
I chociaż materiał nie mówi nic konkretnego, to daje nam pogląd na to, czego możemy się po Summer Game Fest 2026 spodziewać. Z pewnością spore poruszenie wywołuje obecność Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Nowa odsłona przygód pani archeolog, przy której działa zresztą nasze rodzime Flying Wild Hog, ma ukazać się w tym roku, czyli w 30. rocznicę premiery pierwszej części cyklu. Pytanie tylko, czy ewentualny nowy trailer nie potwierdzi plotek o przesunięciu terminu na rok 2027? Innymi nadchodzącymi produkcjami, które możemy dostrzec, są m.in. Ace Combat 8: Wings of Theve, czyli pierwsza od 7 lat nowa część serii od Bandai Namco Studios, a także Control Resonant, w przypadku którego nadal czekamy na datę premiery.

Poza wspomnianym Tomb Raiderem nie brakuje innych polskich akcentów. W Hype Trailerze swoje sekundy dostały też wydane niedawno Mouse P.I. For Hire oraz zapowiedziane na wrzesień The Blood of Dawnwalker od twórców Wiedźmina 3. Fanom Resident Evil Requiem z pewnością również szybciej zabiły serca – czyżby Capcom był już gotowy, by zaprezentować nam wyczekiwany dodatek? Ponadto w materiale zobaczymy m.in. Pragmatę, Saros, Mewgenics czy też Nioh 3. Obecność każdej z tych gier może świadczyć, że ich twórcy będą mieli nam coś do ogłoszenia. Aczkolwiek przynajmniej w części przypadków będą to raczej większe aktualizacje niż pełnoprawne DLC.

Summer Game Fest 2026 odbędzie się 5 czerwca. Całość odbędzie się w Dolby Theatre w Los Angeles, aczkolwiek prezentację będziemy mogli również śledzić dzięki internetowej transmisji na żywo.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

