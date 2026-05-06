Geoff Keighley podgrzewa atmosferę przed Summer Game Fest. W tle Tomb Raider i Resident Evil

Z tego też powodu w sieci pojawił się nowy materiał. Jest to tzw. Hype Trailer, który, jak sama nazwa wskazuje, ma nas nabuzować przed właściwą prezentacją.

Nowy Tomb Raider, Ace Combat i Control na Summer Game Fest

I chociaż materiał nie mówi nic konkretnego, to daje nam pogląd na to, czego możemy się po Summer Game Fest 2026 spodziewać. Z pewnością spore poruszenie wywołuje obecność Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Nowa odsłona przygód pani archeolog, przy której działa zresztą nasze rodzime Flying Wild Hog, ma ukazać się w tym roku, czyli w 30. rocznicę premiery pierwszej części cyklu. Pytanie tylko, czy ewentualny nowy trailer nie potwierdzi plotek o przesunięciu terminu na rok 2027? Innymi nadchodzącymi produkcjami, które możemy dostrzec, są m.in. Ace Combat 8: Wings of Theve, czyli pierwsza od 7 lat nowa część serii od Bandai Namco Studios, a także Control Resonant, w przypadku którego nadal czekamy na datę premiery.