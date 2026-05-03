Ta poprawka w Diablo 4 pokazuje, że Blizzard przyznaje się do błędu

Blizzard wypuścił kolejną aktualizację do Diablo 4, która wprowadza istotne poprawki do dodatku Lord of Hatred. Najważniejsza zmiana dotyczy automatycznych portali pojawiających się po ukończeniu aktywności takich jak Otchłań czy Wieża – funkcji, która zamiast pomagać, powodowała frustrację graczy.

Istotne poprawki w Diablo 4 po starcie DLC

Problem polegał na tym, że portal pojawiał się natychmiast po zakończeniu wydarzenia i łatwo było kliknąć go przypadkowo podczas zbierania łupów. W efekcie postać była przenoszona poza lokację, a zdobyte przedmioty przepadały bez możliwości powrotu. Blizzard przyznał wprost, że rozwiązanie „nie spełniło oczekiwań” i zdecydował się całkowicie je usunąć. Od teraz gracze muszą korzystać z własnych portali, tak jak wcześniej.