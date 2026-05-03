Ta poprawka w Diablo 4 pokazuje, że Blizzard przyznaje się do błędu

Nowy hotfix naprawia frustrujący błąd z lootem i zapowiada zmiany w Planach Wojennych.
Blizzard wypuścił kolejną aktualizację do Diablo 4, która wprowadza istotne poprawki do dodatku Lord of Hatred. Najważniejsza zmiana dotyczy automatycznych portali pojawiających się po ukończeniu aktywności takich jak Otchłań czy Wieża – funkcji, która zamiast pomagać, powodowała frustrację graczy.
Istotne poprawki w Diablo 4 po starcie DLC
Problem polegał na tym, że portal pojawiał się natychmiast po zakończeniu wydarzenia i łatwo było kliknąć go przypadkowo podczas zbierania łupów. W efekcie postać była przenoszona poza lokację, a zdobyte przedmioty przepadały bez możliwości powrotu. Blizzard przyznał wprost, że rozwiązanie „nie spełniło oczekiwań” i zdecydował się całkowicie je usunąć. Od teraz gracze muszą korzystać z własnych portali, tak jak wcześniej.
Aktualizacja eliminuje także możliwość nieskończonego farmienia kryjówek bossów Nemesis poprzez manipulowanie poziomem trudności w grupie. Naprawiono również błąd blokujący postęp w zadaniu Ziemia, ziarno i owoc podczas gry w kooperacji.
Zmiany objęły także system Planów Wojennych, który był jedną z kluczowych nowości dodatku. Do tej pory postępy w grupie nie były odpowiednio synchronizowane, przez co gracze pomagający znajomym nie zawsze otrzymywali nagrody. Po aktualizacji uczestnicy kooperacji dostają teraz skrzynki z łupami oraz pełne doświadczenie za ukończone aktywności, nawet jeśli pochodzą one z planu innego gracza.
Blizzard zapowiada jednak dalsze poprawki. Wraz z Sezonem 14 planowane są kolejne zmiany w Planach Wojennych, w tym możliwość ujednolicania planów w drużynie poprzez wspólne „przerzucenie” planszy. Rozwiązanie to ma poprawić jakość rozgrywki w kooperacji, która obecnie pozostaje jednym z najczęściej krytykowanych elementów dodatku.
