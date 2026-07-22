Silent Hill: Townfall na Gamescom Opening Night Live. Konami ujawnia plany na targi

Konami potwierdziło swoją obecność na tegorocznym Gamescom Opening Night Live. Jedną z największych atrakcji prezentacji będzie nowy zwiastun Silent Hill: Townfall, który zostanie pokazany podczas ceremonii otwarcia zaplanowanej na 25 sierpnia.
Silent Hill i Konami na Opening Night Live
Choć do rozpoczęcia targów pozostał jeszcze ponad miesiąc, kolejni wydawcy zaczynają ujawniać swoje plany.Po zapowiedzi nowego materiału z nadchodzącego DLC do Wiedźmina 3 od CD Projekt RED, przyszła pora na Konami. Oprócz nowego zwiastuna Silent Hill: Townfall, odwiedzający stoisko Konami podczas Gamescom 2026 mogą liczyć na specjalną, utrzymaną w klimacie horroru atrakcję. Firma zapowiada „przerażające doświadczenie”, nie zdradzając jednak szczegółów.
Nie zabraknie również okazji do zagrania w Castlevania: Belmont's Curse – nową główną odsłonę kultowej serii tworzoną przez studio Evil Empire, znane z rozwoju Dead Cells. Gra będzie dostępna dla uczestników targów od 26 do 30 sierpnia. Konami potwierdziło również obecność Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Produkcja nie będzie jednak grywalna na targach. Zamiast tego firma przygotowała specjalną atrakcję dla fanów serii – możliwość zrobienia zdjęcia z tajemniczą „dwunożną mechaniczną konstrukcją”, która najprawdopodobniej będzie pełnowymiarową repliką robota Gekko.
GramTV przedstawia:
Najbliższe miesiące zapowiadają się wyjątkowo intensywnie dla japońskiego wydawcy. Harmonogram premier prezentuje się następująco:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!