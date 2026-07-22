Silent Hill: Townfall na Gamescom Opening Night Live. Konami ujawnia plany na targi

Konami potwierdziło swoją obecność na tegorocznym Gamescom Opening Night Live. Jedną z największych atrakcji prezentacji będzie nowy zwiastun Silent Hill: Townfall, który zostanie pokazany podczas ceremonii otwarcia zaplanowanej na 25 sierpnia.

Silent Hill i Konami na Opening Night Live

Choć do rozpoczęcia targów pozostał jeszcze ponad miesiąc, kolejni wydawcy zaczynają ujawniać swoje plany. Po zapowiedzi nowego materiału z nadchodzącego DLC do Wiedźmina 3 od CD Projekt RED, przyszła pora na Konami. Oprócz nowego zwiastuna Silent Hill: Townfall, odwiedzający stoisko Konami podczas Gamescom 2026 mogą liczyć na specjalną, utrzymaną w klimacie horroru atrakcję. Firma zapowiada „przerażające doświadczenie”, nie zdradzając jednak szczegółów.