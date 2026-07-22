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Silent Hill: Townfall na Gamescom Opening Night Live. Konami ujawnia plany na targi

Mikołaj Berlik
2026/07/22 09:30
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Kolejna odsłona kultowego cyklu coraz bliżej.

Konami potwierdziło swoją obecność na tegorocznym Gamescom Opening Night Live. Jedną z największych atrakcji prezentacji będzie nowy zwiastun Silent Hill: Townfall, który zostanie pokazany podczas ceremonii otwarcia zaplanowanej na 25 sierpnia.

Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall

Silent Hill i Konami na Opening Night Live

Choć do rozpoczęcia targów pozostał jeszcze ponad miesiąc, kolejni wydawcy zaczynają ujawniać swoje plany. Po zapowiedzi nowego materiału z nadchodzącego DLC do Wiedźmina 3 od CD Projekt RED, przyszła pora na Konami. Oprócz nowego zwiastuna Silent Hill: Townfall, odwiedzający stoisko Konami podczas Gamescom 2026 mogą liczyć na specjalną, utrzymaną w klimacie horroru atrakcję. Firma zapowiada „przerażające doświadczenie”, nie zdradzając jednak szczegółów.

Nie zabraknie również okazji do zagrania w Castlevania: Belmont's Curse – nową główną odsłonę kultowej serii tworzoną przez studio Evil Empire, znane z rozwoju Dead Cells. Gra będzie dostępna dla uczestników targów od 26 do 30 sierpnia. Konami potwierdziło również obecność Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Produkcja nie będzie jednak grywalna na targach. Zamiast tego firma przygotowała specjalną atrakcję dla fanów serii – możliwość zrobienia zdjęcia z tajemniczą „dwunożną mechaniczną konstrukcją”, która najprawdopodobniej będzie pełnowymiarową repliką robota Gekko.

GramTV przedstawia:

Najbliższe miesiące zapowiadają się wyjątkowo intensywnie dla japońskiego wydawcy. Harmonogram premier prezentuje się następująco:

Tegoroczny Gamescom odbędzie się w dniach 26–30 sierpnia, natomiast gala Opening Night Live, podczas której zobaczymy nowy zwiastun Silent Hill: Townfall, wystartuje dzień wcześniej – 25 sierpnia.

Źródło:https://gamingbolt.com/silent-hill-townfall-is-getting-a-new-trailer-at-gamescom-opening-night-live

Tagi:

News
PC
Konami
Silent Hill
Opening Night Live
Silent Hill: Townfall
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112