Slay the Spire 2 otrzymało nową aktualizację beta. Mamy nowe relikty, grafiki Epoch i liczne zmiany balansu

Twórcy nie próżnują i zbliżają się powoli do wersji 1.0.

Studio Mega Crit udostępniło kolejną aktualizację beta do Slay the Spire 2. Patch oznaczony numerem v0.109.0 wprowadza nową zawartość, zmiany balansu dla wszystkich klas postaci, poprawki trybu wieloosobowego oraz kolejne ilustracje w stylu Epoch. Slay the Spire 2 – ogromna lista nowości Jedną z najważniejszych nowości są dwa nowe relikty Neow. Dowsing Rod dodaje do talii specjalną kartę misji, która po odwiedzeniu pięciu pokojów z wydarzeniami zamienia się w potężną umiejętność pozwalającą dobrać jedno z trzech ulepszonych zaklęć. Z kolei Neow's Sacrifice zapewnia nową miksturę Ambergris, która leczy połowę maksymalnego zdrowia i daje dodatkową turę kosztem dodania negatywnej karty do talii.

Twórcy przygotowali również szeroki pakiet zmian balansu. Wzmocniono między innymi takie karty jak Demon Form, Hyperbeam, Sunder czy Primal Force, natomiast osłabiono wybrane relikty oraz przeciwników, których skuteczność była zbyt wysoka. Przebudowano także wiele kart postaci Silent, Necrobinder oraz Regent, zmieniając ich działanie i rzadkość występowania. Dużo uwagi poświęcono również trybowi wieloosobowemu. Do gry trafiła nowa karta Tutor dla klasy Regent, umożliwiająca innemu graczowi dobranie wybranej karty z talii. Jednocześnie zbalansowano kilka wyjątkowo silnych kart, takich jak Midnight, The Ball czy Blade Symphony, a także dodano możliwość używania większości mikstur na sojusznikach.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja rozszerza również oprawę wizualną. Do gry dodano nowe ilustracje Epoch dla kart Annihilation, To Kill oraz Futility, a także grafiki nowych reliktów i kart związanych z Neow. Mega Crit rozpoczęło także prace nad kolejnymi wersjami językowymi gry. W najnowszej becie pojawiło się wsparcie dla tradycyjnego języka chińskiego, choć twórcy zaznaczają, że na razie nie podano harmonogramu dodawania następnych lokalizacji. Patch zawiera również dziesiątki poprawek błędów dotyczących interfejsu, animacji, synchronizacji w trybie multiplayer oraz narzędzi dla twórców modyfikacji. Slay the Spire 2 pozostaje w fazie testów beta, a deweloperzy regularnie publikują kolejne aktualizacje, stopniowo rozwijając zawartość gry i przygotowując się na premierę pełnej wersji. Czy Slay the Spire 2 oszukuje graczy? Nietypowe odkrycie wywołało dyskusję w społeczności