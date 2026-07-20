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Halo Studios nie pracuje obecnie nad żadną inną dużą grą? Przyszłość remake'ów Halo 2 i Halo 3 ma zależeć od sukcesu Campaign Evolved

Mikołaj Berlik
2026/07/20 09:30
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Co dalej z serią?

Przyszłość marki Halo ponownie staje pod znakiem zapytania. Według najnowszych, nieoficjalnych informacji Halo Studios nie prowadzi obecnie prac nad żadnym projektem znajdującym się w zaawansowanej fazie produkcji nie licząc oczywiście tytułu z tego miesiąca. Co więcej, los rzekomych remake'ów Halo 2 i Halo 3 ma zależeć od wyników nadchodzącego Halo: Campaign Evolved.

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Halo Studios nie ma żadnego projektu bliskiego premiery?

Informacje pochodzą od Rebs Gaming, który twierdzi, że Halo Studios nie posiada obecnie żadnej gry znajdującej się w pełnej produkcji ani projektu zbliżającego się do premiery. Według jego źródeł większość nowych pomysłów znajduje się dopiero na etapie wczesnych prac koncepcyjnych.

To oznaczałoby, że po debiucie Halo: Campaign Evolved studio może przez dłuższy czas nie mieć gotowego kolejnego dużego tytułu. Według tych samych doniesień niepewna jest również przyszłość remake'ów Halo 2 oraz Halo 3, o których mówiło się już w ubiegłym roku.

Rebs Gaming twierdzi, że decyzja o dalszym rozwoju tych projektów ma w dużej mierze zależeć od komercyjnego i krytycznego sukcesu Halo: Campaign Evolved. Jeśli remake pierwszej odsłony serii zostanie dobrze przyjęty, szanse na kontynuowanie odświeżania kolejnych części mają znacząco wzrosnąć.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, mimo wcześniejszych deklaracji o braku popremierowego wsparcia dla Halo: Campaign Evolved, studio ma rozważać przygotowanie dodatków DLC. Ich celem miałoby być wypełnienie luki pomiędzy premierą remake'u a kolejną dużą produkcją z uniwersum Halo, nad którą – według plotek – prace są dopiero na bardzo wczesnym etapie.

Na ten moment wszystkie powyższe informacje pozostają jednak nieoficjalne i nie zostały potwierdzone przez Halo Studios ani Microsoft.

Premiera Halo: Campaign Evolved odbędzie się 28 lipca na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz PC. Właśnie wyniki tej produkcji mogą zadecydować o dalszych losach całej serii.

Źródło:https://gamingbolt.com/halo-studios-doesnt-have-any-other-projects-in-full-development-rumor

Tagi:

News
PC
Halo
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Halo Studios
Halo: Campaign Evolved
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112