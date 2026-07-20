Halo Studios nie pracuje obecnie nad żadną inną dużą grą? Przyszłość remake'ów Halo 2 i Halo 3 ma zależeć od sukcesu Campaign Evolved

Co dalej z serią?

Przyszłość marki Halo ponownie staje pod znakiem zapytania. Według najnowszych, nieoficjalnych informacji Halo Studios nie prowadzi obecnie prac nad żadnym projektem znajdującym się w zaawansowanej fazie produkcji nie licząc oczywiście tytułu z tego miesiąca. Co więcej, los rzekomych remake'ów Halo 2 i Halo 3 ma zależeć od wyników nadchodzącego Halo: Campaign Evolved. Halo Studios nie ma żadnego projektu bliskiego premiery? Informacje pochodzą od Rebs Gaming, który twierdzi, że Halo Studios nie posiada obecnie żadnej gry znajdującej się w pełnej produkcji ani projektu zbliżającego się do premiery. Według jego źródeł większość nowych pomysłów znajduje się dopiero na etapie wczesnych prac koncepcyjnych.

To oznaczałoby, że po debiucie Halo: Campaign Evolved studio może przez dłuższy czas nie mieć gotowego kolejnego dużego tytułu. Według tych samych doniesień niepewna jest również przyszłość remake'ów Halo 2 oraz Halo 3, o których mówiło się już w ubiegłym roku. Rebs Gaming twierdzi, że decyzja o dalszym rozwoju tych projektów ma w dużej mierze zależeć od komercyjnego i krytycznego sukcesu Halo: Campaign Evolved. Jeśli remake pierwszej odsłony serii zostanie dobrze przyjęty, szanse na kontynuowanie odświeżania kolejnych części mają znacząco wzrosnąć.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, mimo wcześniejszych deklaracji o braku popremierowego wsparcia dla Halo: Campaign Evolved, studio ma rozważać przygotowanie dodatków DLC. Ich celem miałoby być wypełnienie luki pomiędzy premierą remake'u a kolejną dużą produkcją z uniwersum Halo, nad którą – według plotek – prace są dopiero na bardzo wczesnym etapie. Na ten moment wszystkie powyższe informacje pozostają jednak nieoficjalne i nie zostały potwierdzone przez Halo Studios ani Microsoft. Premiera Halo: Campaign Evolved odbędzie się 28 lipca na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz PC. Właśnie wyniki tej produkcji mogą zadecydować o dalszych losach całej serii. Halo: Campaign Evolved pokryte złotem na 2 tygodnie przed premierą