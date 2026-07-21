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Halo: Campaign Evolved kontra Combat Evolved. Nowe porównanie pokazuje skalę zmian graficznych

Mikołaj Berlik
2026/07/21 10:00
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Tak wyglądają gry w bezpośrednim starciu.

Do sieci trafiło nowe porównanie graficzne Halo: Campaign Evolved z oryginalnym Halo: Combat Evolved. Materiał przygotowany przez kanał Blue Thunder Gaming zestawia te same lokacje z obu wersji gry, dzięki czemu można zobaczyć, jak bardzo zmieniła się przygoda Master Chiefa.

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved – Unreal Engine 5 robi różnicę

Porównanie pokazuje znaczący postęp w oprawie wizualnej. Remake wykorzystuje Unreal Engine 5, oferując znacznie bardziej szczegółowe modele postaci, realistyczne oświetlenie, bogatszą roślinność oraz nowoczesne efekty cząsteczkowe. Odświeżono również tekstury, geometrię otoczenia i efekty atmosferyczne, zachowując jednocześnie układ oraz klimat dobrze znanych lokacji z oryginału.

Remake obejmie całą kampanię z pierwszego Halo, ale twórcy przygotowali również trzy zupełnie nowe misje fabularne, pełniące rolę prequela. Pozwolą one lepiej poznać wydarzenia z udziałem Master Chiefa oraz Sierżanta Johnsona jeszcze przed rozpoczęciem głównej historii. Gra otrzyma także rozszerzony arsenał uzbrojenia. Po raz pierwszy w kampanii pierwszego Halo gracze skorzystają z dziewięciu dodatkowych broni znanych z późniejszych odsłon serii, w tym Energy Sword, Battle Rifle oraz Needle Rifle.

GramTV przedstawia:

Powrócą również Skulls, czyli opcjonalne modyfikatory rozgrywki zmieniające zasady walki i zwiększające poziom wyzwania. Halo Studios potwierdziło przy okazji, że produkcja zaoferuje pełną kampanię dla jednego gracza, kooperację online dla maksymalnie czterech osób, pełny crossplay pomiędzy PC, Xbox i PlayStation, cross-progression, umożliwiający kontynuowanie rozgrywki na różnych platformach. Twórcy wprowadzili także liczne usprawnienia rozgrywki, takie jak możliwość sprintu, celowania oraz bardziej responsywne sterowanie.

Halo: Campaign Evolved zadebiutuje 28 lipca na PC oraz konsolach.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/halo-campaign-evolved-vs-combat-evolved-graphics-comparison-video/

Tagi:

News
PC
Halo
porównanie grafiki
porównanie jakości grafiki
PlayStation 5
porównanie
Xbox Series X
Xbox Series S
Halo Studios
Halo: Campaign Evolved
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112