Halo: Campaign Evolved kontra Combat Evolved. Nowe porównanie pokazuje skalę zmian graficznych

Do sieci trafiło nowe porównanie graficzne Halo: Campaign Evolved z oryginalnym Halo: Combat Evolved. Materiał przygotowany przez kanał Blue Thunder Gaming zestawia te same lokacje z obu wersji gry, dzięki czemu można zobaczyć, jak bardzo zmieniła się przygoda Master Chiefa.
Porównanie pokazuje znaczący postęp w oprawie wizualnej. Remake wykorzystuje Unreal Engine 5, oferując znacznie bardziej szczegółowe modele postaci, realistyczne oświetlenie, bogatszą roślinność oraz nowoczesne efekty cząsteczkowe. Odświeżono również tekstury, geometrię otoczenia i efekty atmosferyczne, zachowując jednocześnie układ oraz klimat dobrze znanych lokacji z oryginału.
Remake obejmie całą kampanię z pierwszego Halo, ale twórcy przygotowali również trzy zupełnie nowe misje fabularne, pełniące rolę prequela. Pozwolą one lepiej poznać wydarzenia z udziałem Master Chiefa oraz Sierżanta Johnsona jeszcze przed rozpoczęciem głównej historii. Gra otrzyma także rozszerzony arsenał uzbrojenia. Po raz pierwszy w kampanii pierwszego Halo gracze skorzystają z dziewięciu dodatkowych broni znanych z późniejszych odsłon serii, w tym Energy Sword, Battle Rifle oraz Needle Rifle.
GramTV przedstawia:
Powrócą również Skulls, czyli opcjonalne modyfikatory rozgrywki zmieniające zasady walki i zwiększające poziom wyzwania. Halo Studios potwierdziło przy okazji, że produkcja zaoferuje pełną kampanię dla jednego gracza, kooperację online dla maksymalnie czterech osób, pełny crossplay pomiędzy PC, Xbox i PlayStation, cross-progression, umożliwiający kontynuowanie rozgrywki na różnych platformach. Twórcy wprowadzili także liczne usprawnienia rozgrywki, takie jak możliwość sprintu, celowania oraz bardziej responsywne sterowanie.
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