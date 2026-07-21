Halo: Campaign Evolved kontra Combat Evolved. Nowe porównanie pokazuje skalę zmian graficznych

Do sieci trafiło nowe porównanie graficzne Halo: Campaign Evolved z oryginalnym Halo: Combat Evolved. Materiał przygotowany przez kanał Blue Thunder Gaming zestawia te same lokacje z obu wersji gry, dzięki czemu można zobaczyć, jak bardzo zmieniła się przygoda Master Chiefa.

Halo: Campaign Evolved – Unreal Engine 5 robi różnicę

Porównanie pokazuje znaczący postęp w oprawie wizualnej. Remake wykorzystuje Unreal Engine 5, oferując znacznie bardziej szczegółowe modele postaci, realistyczne oświetlenie, bogatszą roślinność oraz nowoczesne efekty cząsteczkowe. Odświeżono również tekstury, geometrię otoczenia i efekty atmosferyczne, zachowując jednocześnie układ oraz klimat dobrze znanych lokacji z oryginału.