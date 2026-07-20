Fani Gry o tron będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Oczekiwana strategia została opóźniona

Twórcy Game Fest Game of Thrones: War for Westeros stawiają na jakość zamiast pośpiechu
W opublikowanym komunikacie PlaySide Studios zapewniło, że prace nad grą przebiegają zgodnie z planem, jednak zespół uznał, że projekt potrzebuje dodatkowych miesięcy produkcji.
Pozostajemy niezachwiani w naszej misji stworzenia gry strategicznej czasu rzeczywistego osadzonej w świecie Westeros, która spełni oczekiwania zarówno fanów RTS-ów, jak i Gry o tron.
Studio podkreśla, że dodatkowy czas pozwoli osiągnąć poziom jakości, jakiego oczekują sami twórcy. W efekcie Game of Thrones: War for Westeros ma zadebiutować na początku 2027 roku. Gra pozwoli pokierować jedną z czterech frakcji: rodem Starków, Lannisterów, Targaryenów lub Armią Umarłych Nocnego Króla. Każda z nich otrzyma własnych bohaterów dysponujących unikalnymi umiejętnościami, których rozwój i odpowiednie wykorzystanie mają odgrywać kluczową rolę podczas bitew.
GramTV przedstawia:
Twórcy zapowiadają również duży nacisk na responsywność sterowania, zachowanie jednostek oraz widowiskowość starć. Według studia wiele czasu poświęcono temu, aby każda walka sprawiała wrażenie dynamicznej i miała odpowiednią siłę oddziaływania.
Choć opóźnienia premier nigdy nie cieszą graczy, w ostatnich latach coraz więcej deweloperów decyduje się na podobny krok, zamiast wypuszczać na rynek niedopracowane produkcje. Fani Gry o tron będą więc musieli poczekać nieco dłużej, licząc na to, że dodatkowy czas przełoży się na jakość finalnego produktu.
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