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Fani Gry o tron będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Oczekiwana strategia została opóźniona

Jakub Piwoński
2026/07/20 09:00
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Twórcy Game of Thrones: War for Westeros ogłosili, że premiera gry nie odbędzie się zgodnie z planem.

To nie są dobre wiadomości dla fanów Gry o tron. Zapowiedziane podczas Summer Game Fest Game of Thrones: War for Westeros nie zadebiutuje już w 2026 roku. Twórcy oficjalnie poinformowali o przesunięciu premiery, tłumacząc decyzję chęcią dostarczenia jak najlepiej dopracowanej strategii.

Game Fest Game of Thrones: War for Westeros
Game Fest Game of Thrones: War for Westeros

Twórcy Game Fest Game of Thrones: War for Westeros stawiają na jakość zamiast pośpiechu

W opublikowanym komunikacie PlaySide Studios zapewniło, że prace nad grą przebiegają zgodnie z planem, jednak zespół uznał, że projekt potrzebuje dodatkowych miesięcy produkcji.

Pozostajemy niezachwiani w naszej misji stworzenia gry strategicznej czasu rzeczywistego osadzonej w świecie Westeros, która spełni oczekiwania zarówno fanów RTS-ów, jak i Gry o tron.

Studio podkreśla, że dodatkowy czas pozwoli osiągnąć poziom jakości, jakiego oczekują sami twórcy. W efekcie Game of Thrones: War for Westeros ma zadebiutować na początku 2027 roku. Gra pozwoli pokierować jedną z czterech frakcji: rodem Starków, Lannisterów, Targaryenów lub Armią Umarłych Nocnego Króla. Każda z nich otrzyma własnych bohaterów dysponujących unikalnymi umiejętnościami, których rozwój i odpowiednie wykorzystanie mają odgrywać kluczową rolę podczas bitew.

GramTV przedstawia:

Twórcy zapowiadają również duży nacisk na responsywność sterowania, zachowanie jednostek oraz widowiskowość starć. Według studia wiele czasu poświęcono temu, aby każda walka sprawiała wrażenie dynamicznej i miała odpowiednią siłę oddziaływania.

Choć opóźnienia premier nigdy nie cieszą graczy, w ostatnich latach coraz więcej deweloperów decyduje się na podobny krok, zamiast wypuszczać na rynek niedopracowane produkcje. Fani Gry o tron będą więc musieli poczekać nieco dłużej, licząc na to, że dodatkowy czas przełoży się na jakość finalnego produktu.

Źródło:https://www.eurogamer.net/game-of-thrones-war-for-westeros-rts-game-delayed-to-2027

Tagi:

News
data premiery
PC
strategia
opóźnienie
RTS
Gra o tron
fantasy
PlaySide
Game of Thrones: War for Westeros
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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