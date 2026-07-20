Fani Gry o tron będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Oczekiwana strategia została opóźniona

Twórcy Game of Thrones: War for Westeros ogłosili, że premiera gry nie odbędzie się zgodnie z planem.

To nie są dobre wiadomości dla fanów Gry o tron. Zapowiedziane podczas Summer Game Fest Game of Thrones: War for Westeros nie zadebiutuje już w 2026 roku. Twórcy oficjalnie poinformowali o przesunięciu premiery, tłumacząc decyzję chęcią dostarczenia jak najlepiej dopracowanej strategii.

Twórcy Game Fest Game of Thrones: War for Westeros stawiają na jakość zamiast pośpiechu

W opublikowanym komunikacie PlaySide Studios zapewniło, że prace nad grą przebiegają zgodnie z planem, jednak zespół uznał, że projekt potrzebuje dodatkowych miesięcy produkcji.