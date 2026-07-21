Warhammer 40,000: Dawn of War 4 prezentuje Necronów w nowym zwiastunie. Poznaliśmy ich dowódcę

Relic Entertainment opublikowało nowy film promujący Warhammer 40,000: Dawn of War 4, tym razem poświęcony jednej z najbardziej charakterystycznych frakcji uniwersum – Necronom. Kinowy zwiastun przedstawia ich powrót do galaktyki oraz nowego przywódcę, który poprowadzi starożytną rasę do wojny.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – Necroni wracają po tysiącach lat uśpienia

Nowy materiał skupia się na rasie Necronów, która po długim okresie hibernacji budzi się w zupełnie odmienionej galaktyce. Dawni władcy kosmosu nie zamierzają jednak pogodzić się z utratą swojej dominacji i ponownie ruszają na podbój.