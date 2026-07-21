Warhammer 40,000: Dawn of War 4 prezentuje Necronów w nowym zwiastunie. Poznaliśmy ich dowódcę

Relic Entertainment opublikowało nowy film promujący Warhammer 40,000: Dawn of War 4, tym razem poświęcony jednej z najbardziej charakterystycznych frakcji uniwersum – Necronom. Kinowy zwiastun przedstawia ich powrót do galaktyki oraz nowego przywódcę, który poprowadzi starożytną rasę do wojny.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – Necroni wracają po tysiącach lat uśpienia
Nowy materiał skupia się na rasie Necronów, która po długim okresie hibernacji budzi się w zupełnie odmienionej galaktyce. Dawni władcy kosmosu nie zamierzają jednak pogodzić się z utratą swojej dominacji i ponownie ruszają na podbój.
Na czele armii stoi Chronomancer Thothmek, potężny władca władający technologią manipulacji czasem. Zwiastun sugeruje, że jego największym wyzwaniem jest przebudzenie kolejnych przedstawicieli swojej rasy, ponieważ część niższych kast pozostaje uśpiona. Mimo tego Thothmek jest gotów poprowadzić dostępne siły do walki o odzyskanie dawnej chwały.
Twórcy zapowiadają, że Necroni będą stanowić zupełnie nową siłę na polu bitwy, dołączając do frakcji takich jak Space Marines czy Orkowie. Ich zaawansowana technologia oraz charakterystyczna estetyka mają zapewnić odmienny styl rozgrywki i nowe możliwości taktyczne. Choć zwiastun skupia się przede wszystkim na klimacie i fabule, nie brakuje widowiskowych ujęć przedstawiających potężne maszyny wojenne oraz oddziały Necronów przygotowujące się do ofensywy.
GramTV przedstawia:
Seria powraca do swoich korzeni, oferując klasyczną rozgrywkę znaną z Dawn of War oraz system walki zaprojektowany tak, aby ożywić brutalne starcia ze świata Warhammer 40,000 jak nigdy dotąd. Rozwijaj swoją armię, twórz bazę operacyjną, wyspecjalizuj swoje oddziały i korzystaj z rozbudowanego systemu Sync Kill, który zapewnia niespotykany dotąd poziom szczegółowości walki wręcz.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 zadebiutuje 17 września wyłącznie na komputerach PC. Osoby, które zdecydują się na zakup Commander Edition, otrzymają trzydniowy wcześniejszy dostęp, dzięki czemu rozpoczną zabawę już 14 września.
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