Shrek 5 potrzebuje więcej czasu. Opóźniono premierę filmu, ponownie

Universal Pictures i DreamWorks Animation ponownie opóźniły premierę długo wyczekiwanego filmu Shrek 5. Zamiast planowanej wcześniej daty 23 grudnia 2026 roku, piąta część przygód słynnego ogra trafi na ekrany dopiero 30 czerwca 2027 roku. To już drugie przesunięcie, początkowo produkcja miała zadebiutować w lipcu 2026 roku. Shrek 5 nie trafi do kin w 2026 roku. Premiera filmu znowu opóźniona Choć wytwórnia nie podała oficjalnego powodu przesunięcia premiery, decyzja wpisuje się w strategię premiery dużych animacji w sezonie letnim. W ostatnich latach Universal odnosił w tym okresie spektakularne sukcesy m.in. z serią Jak wytresować smoka, Minionkami czy Super Mario Bros. Film. Nie można jednak wykluczyć, że film potrzebuje więcej czasu, aby twórcy mogli dopracować historię, jak również szeroko krytykowaną jakość animacji.

W związku ze zmianą, 16 kwietnia 2027 roku w kinach pojawi się nowa, niezatytułowana jeszcze produkcja Illumination, ustępując miejsca Shrekowi 5 w kalendarzu letnich premier.

Kilka miesięcy temu do sieci trafiły szczegóły fabuły piątej części przygód zielonego ogra. Fani nie są jednak zadowoleni z tej historii. Możliwe, że twórcy pod wpływem negatywnych reakcji zdecydują się na jakieś zmiany w fabule, stąd też potrzeba kilka miesięcy dodatkowego czasu, aby dopracować film. W filmie powrócą znane głosy: Mike Myers jako Shrek, Eddie Murphy jako Osioł oraz Cameron Diaz jako Fiona. Produkcją zajmują się Chris Meledandri (szef Illumination, znany z Minionków i Super Mario Bros. Film) oraz Gina Shay. Warto przypomnieć, że w przygotowaniu znajduje się również spin-off o Ośle. Niedawno film potwierdził Eddie Murphy.

