Shrek 5 potrzebuje więcej czasu. Opóźniono premierę filmu, ponownie

Universal Pictures i DreamWorks Animation ponownie opóźniły premierę długo wyczekiwanego filmu Shrek 5. Zamiast planowanej wcześniej daty 23 grudnia 2026 roku, piąta część przygód słynnego ogra trafi na ekrany dopiero 30 czerwca 2027 roku. To już drugie przesunięcie, początkowo produkcja miała zadebiutować w lipcu 2026 roku.
Shrek 5 nie trafi do kin w 2026 roku. Premiera filmu znowu opóźniona
Choć wytwórnia nie podała oficjalnego powodu przesunięcia premiery, decyzja wpisuje się w strategię premiery dużych animacji w sezonie letnim. W ostatnich latach Universal odnosił w tym okresie spektakularne sukcesy m.in. z serią Jak wytresować smoka, Minionkami czy Super Mario Bros. Film. Nie można jednak wykluczyć, że film potrzebuje więcej czasu, aby twórcy mogli dopracować historię, jak również szeroko krytykowaną jakość animacji.