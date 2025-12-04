Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten 47-minutowy fanowski film wciąga na nowo w świat Fallout: New Vegas

Jakub Piwoński
2025/12/04 12:50
1
0

I z pewnością zachwyci fanów gry.

Fanowski projekt pt. Operacji Sunburst został osadzony w świecie Fallout: New Vegas. Ujrzał niedawno światło dzienne za sprawą swojej premiery na YouTube. Animacja przedstawiająca wydarzenia prowadzące do bitwy o HELIOS Jeden została udostępniona w pełnej, 47-minutowej wersji i od razu przyciągnęła uwagę społeczności. Ta ciekawa produkcja pokazuje, jak żywe pozostaje zainteresowanie kultową grą Obsidianu.

Fallout: New Vegas
Fallout: New Vegas

Fanowski film osadzony w świecie Fallout: New Vegas

Twórcy przenoszą widzów do 2276 roku, gdy starcie o kontrolę nad dawną elektrownią w Nevadzie staje się punktem zapalnym wojny między Republiką Nowej Kalifornii a Bractwem Stali. To właśnie tam Starszy Elijah prowadził ryzykowne eksperymenty technologiczne, ignorując sprzeciw pozostałych przywódców Bractwa. Gdy w region wkroczyły siły NCR, stanął przed wyborem: porzucić badania lub bronić placówki za wszelką cenę.

Historia pokazuje dramatyczny odwrót Bractwa, możliwy dzięki poświęceniu jednego z oddziałów, który został na miejscu, by dać reszcie czas na ewakuację i uzbrojenie pułapek. Po ucieczce Eliasza dowództwo przejął Paladyn McNamara, późniejszy Starszy, który nakazał zaminowanie HELIOS Jeden i ostateczne zabezpieczenie kompleksu. Wydarzenia te na długo osłabiły pozycję Bractwa w regionie, co ma istotne znaczenie dla świata przedstawionego w New Vegas.

GramTV przedstawia:

Animacja została przyjęta entuzjastycznie — w kilka godzin zebrała dziesiątki tysięcy wyświetleń, a fani chwalą ją za dbałość o szczegóły, realizm taktyczny i wierność klimatom serii. Społeczność Fallouta po raz kolejny pokazała, że potrafi tworzyć dzieła na poziomie, który mógłby zawstydzić niejedno oficjalne studio.

News
Obsidian Entertainment
film animowany
fanowski projekt
Fallout: New Vegas
Fallout
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Myszasty
Redaktor Naczelny
Dzisiaj 14:21

To jest lepsze, niż wszystkie dokonania Bethesdy razem wzięte. I serial. To jest Fallout.




