Ten 47-minutowy fanowski film wciąga na nowo w świat Fallout: New Vegas

Fanowski projekt pt. Operacji Sunburst został osadzony w świecie Fallout: New Vegas. Ujrzał niedawno światło dzienne za sprawą swojej premiery na YouTube. Animacja przedstawiająca wydarzenia prowadzące do bitwy o HELIOS Jeden została udostępniona w pełnej, 47-minutowej wersji i od razu przyciągnęła uwagę społeczności. Ta ciekawa produkcja pokazuje, jak żywe pozostaje zainteresowanie kultową grą Obsidianu.

Fanowski film osadzony w świecie Fallout: New Vegas

Twórcy przenoszą widzów do 2276 roku, gdy starcie o kontrolę nad dawną elektrownią w Nevadzie staje się punktem zapalnym wojny między Republiką Nowej Kalifornii a Bractwem Stali. To właśnie tam Starszy Elijah prowadził ryzykowne eksperymenty technologiczne, ignorując sprzeciw pozostałych przywódców Bractwa. Gdy w region wkroczyły siły NCR, stanął przed wyborem: porzucić badania lub bronić placówki za wszelką cenę.