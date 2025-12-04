Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin powróci w 2026 roku z kolejną serią. Kultowe opowiadanie Ostatnie życzenie doczeka się nowej adaptacji

Radosław Krajewski
2025/12/04 14:00
Szykuje się wielki powrót do jednego z najlepszych opowiadań z wiedźmińskiej sagi.

CD Projekt Red i Dark Horse Comics ogłosiły, że w sierpniu 2026 roku do sklepów trafi zupełnie nowa adaptacja Ostatniego życzenia, jednego z najsłynniejszych opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. To właśnie w tej historii Geralt spotyka Yennefer, co czyni ją jednym z fundamentów całej sagi. Projekt powstaje z myślą o fanach zarówno literackiego pierwowzoru, jak i gier studia CD Projekt Red.

Wiedźmin – opowiadanie Ostatnie życzenie otrzyma nową adaptację w formie komiksu

Nowy komiks opracowują twórcy blisko związani z marką. Za scenariusz odpowiada Marcin Zwierzchowski, redaktor i pisarz ze studia CD Projekt Red, a za angielską adaptację odpowiada Stefan Kiełbasiewicz. Rysunki tworzy Guillermo Fajardo, kolory Neeraj Menon, a liternictwo Hassan Otsmane Elhaou. Premiera zaplanowana jest na 11 sierpnia 2026 roku. Wydanie ukaże się zarówno w miękkiej oprawie, jak i w 72-stronicowym wydaniu z twardą okładką. Grafikę na okładę przygotował Kai Carpenter, którego prace zdobią także poprzednie adaptacje pięciu innych opowiadań ze zbioru.

Opowiadanie Ostatnie życzenie to szósta z siedmiu krótkich historii z debiutanckiego tomu Sapkowskiego, które doczekały się komiksowej formy w ramach współpracy z Dark Horse. Adaptacja ponownie wprowadzi graczy i czytelników w świat magii, konsekwencji nieostrożnych działań oraz relacji, które na zawsze odmieniły los Geralta.

W oficjalnym opisie fabuły czytamy:

Popychany niezdrową ciekawością, Jaskier łamie magiczną pieczęć i uwalnia dżina, licząc na spełnienie życzeń. Zamiast tego istota atakuje go, pozostawiając rany, które może uleczyć jedynie mag. Geralt rusza więc do pobliskiego miasta, jednak w miejscu, gdzie rzucanie zaklęć grozi surową karą, tylko jedna czarodziejka może pomóc, Yennefer z Vengerbergu. Mimo jej urody, gracji i determinacji, czy można jej zaufać. Gdy dżin wymyka się spod kontroli, Geralt staje się bezbronny wobec potęgi magii. Rozpoczyna się walka o władzę. Życzenia zostają wypowiedziane, ale czyje tak naprawdę mają zostać spełnione.

Widzowie serialu Wiedźmin od Netflixa mogli zobaczyć luźną interpretację tej historii w pierwszym sezonie produkcji. Z kolei w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon nawiązano do niej w dodatkowym zadaniu, jednak dopiero teraz fani dostaną kompletną, wierną adaptację opowiadania. Marcin Zwierzchowski podkreśla, że najważniejszym wyzwaniem było właściwe przedstawienie Yennefer.

Ta historia jest naprawdę wyjątkowa, ponieważ przedstawia jedną z najważniejszych bohaterek w życiu Geralta, czyli Yennefer. I to jakie to jest wejście. Jest nieustraszona, a przy tym piękna i niebezpieczna. Musieliśmy oddać Yennefer w sposób całkowicie prawdziwy. Kiedy zobaczyłem pierwsze szkice Guillermo i to, jak uchwycił jej dwoistość, wiedziałem, że cała opowieść zadziała.

Źródło:https://screenrant.com/new-witcher-series-last-wish-comic/

Tagi:

Popkultura
grafika
okładka
data premiery
Dark Horse
Dark Horse Comics
CD Projekt RED
adaptacja
komiks
Wiedźmin
Wiedźmin: Ostatnie życzenie
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 14:26

Pomijając wszystko inne, zazdroszczę jednak trochę Sapkowskiemu wydziergania takiej franczyzy. Co by nie mówić, nawet Lem chyba nie osiągną tyle (były inne czasy). Solaris z Clooneyem w zasadzie prawie się nie liczy...

Oczywiście przyjmuję argumenty, że bez CDP nie wyszedłby być może nawet poza Europę Centralną.




