Wiedźmin powróci w 2026 roku z kolejną serią. Kultowe opowiadanie Ostatnie życzenie doczeka się nowej adaptacji

CD Projekt Red i Dark Horse Comics ogłosiły, że w sierpniu 2026 roku do sklepów trafi zupełnie nowa adaptacja Ostatniego życzenia, jednego z najsłynniejszych opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. To właśnie w tej historii Geralt spotyka Yennefer, co czyni ją jednym z fundamentów całej sagi. Projekt powstaje z myślą o fanach zarówno literackiego pierwowzoru, jak i gier studia CD Projekt Red.

Wiedźmin – opowiadanie Ostatnie życzenie otrzyma nową adaptację w formie komiksu

Nowy komiks opracowują twórcy blisko związani z marką. Za scenariusz odpowiada Marcin Zwierzchowski, redaktor i pisarz ze studia CD Projekt Red, a za angielską adaptację odpowiada Stefan Kiełbasiewicz. Rysunki tworzy Guillermo Fajardo, kolory Neeraj Menon, a liternictwo Hassan Otsmane Elhaou. Premiera zaplanowana jest na 11 sierpnia 2026 roku. Wydanie ukaże się zarówno w miękkiej oprawie, jak i w 72-stronicowym wydaniu z twardą okładką. Grafikę na okładę przygotował Kai Carpenter, którego prace zdobią także poprzednie adaptacje pięciu innych opowiadań ze zbioru.