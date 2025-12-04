Wiedźmin powróci w 2026 roku z kolejną serią. Kultowe opowiadanie Ostatnie życzenie doczeka się nowej adaptacji

Szykuje się wielki powrót do jednego z najlepszych opowiadań z wiedźmińskiej sagi.
CD Projekt Red i Dark Horse Comics ogłosiły, że w sierpniu 2026 roku do sklepów trafi zupełnie nowa adaptacja Ostatniego życzenia, jednego z najsłynniejszych opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. To właśnie w tej historii Geralt spotyka Yennefer, co czyni ją jednym z fundamentów całej sagi. Projekt powstaje z myślą o fanach zarówno literackiego pierwowzoru, jak i gier studia CD Projekt Red.
Wiedźmin – opowiadanie Ostatnie życzenie otrzyma nową adaptację w formie komiksu
Nowy komiks opracowują twórcy blisko związani z marką. Za scenariusz odpowiada Marcin Zwierzchowski, redaktor i pisarz ze studia CD Projekt Red, a za angielską adaptację odpowiada Stefan Kiełbasiewicz. Rysunki tworzy Guillermo Fajardo, kolory Neeraj Menon, a liternictwo Hassan Otsmane Elhaou. Premiera zaplanowana jest na 11 sierpnia 2026 roku. Wydanie ukaże się zarówno w miękkiej oprawie, jak i w 72-stronicowym wydaniu z twardą okładką. Grafikę na okładę przygotował Kai Carpenter, którego prace zdobią także poprzednie adaptacje pięciu innych opowiadań ze zbioru.
Opowiadanie Ostatnie życzenie to szósta z siedmiu krótkich historii z debiutanckiego tomu Sapkowskiego, które doczekały się komiksowej formy w ramach współpracy z Dark Horse. Adaptacja ponownie wprowadzi graczy i czytelników w świat magii, konsekwencji nieostrożnych działań oraz relacji, które na zawsze odmieniły los Geralta.
W oficjalnym opisie fabuły czytamy:
Popychany niezdrową ciekawością, Jaskier łamie magiczną pieczęć i uwalnia dżina, licząc na spełnienie życzeń. Zamiast tego istota atakuje go, pozostawiając rany, które może uleczyć jedynie mag. Geralt rusza więc do pobliskiego miasta, jednak w miejscu, gdzie rzucanie zaklęć grozi surową karą, tylko jedna czarodziejka może pomóc, Yennefer z Vengerbergu. Mimo jej urody, gracji i determinacji, czy można jej zaufać. Gdy dżin wymyka się spod kontroli, Geralt staje się bezbronny wobec potęgi magii. Rozpoczyna się walka o władzę. Życzenia zostają wypowiedziane, ale czyje tak naprawdę mają zostać spełnione.
Widzowie serialu Wiedźmin od Netflixa mogli zobaczyć luźną interpretację tej historii w pierwszym sezonie produkcji. Z kolei w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon nawiązano do niej w dodatkowym zadaniu, jednak dopiero teraz fani dostaną kompletną, wierną adaptację opowiadania. Marcin Zwierzchowski podkreśla, że najważniejszym wyzwaniem było właściwe przedstawienie Yennefer.
Ta historia jest naprawdę wyjątkowa, ponieważ przedstawia jedną z najważniejszych bohaterek w życiu Geralta, czyli Yennefer. I to jakie to jest wejście. Jest nieustraszona, a przy tym piękna i niebezpieczna. Musieliśmy oddać Yennefer w sposób całkowicie prawdziwy. Kiedy zobaczyłem pierwsze szkice Guillermo i to, jak uchwycił jej dwoistość, wiedziałem, że cała opowieść zadziała.