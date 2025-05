Wyciekła fabuła Shreka 5. Nie jest dobra i fani są rozczarowani

Chociaż do premiery Shreka 5 pozostało jeszcze półtora roku, to już pod koniec lutego DreamWorks Animation postanowiło zareagować na liczne wycieki dotyczące nowej części przygód słynnego ogra i opublikowali pierwszą zapowiedź filmu. Ta nie przypadła do gustu fanom, szczególnie ze względu na zmieniony wygląd postaci, które nie prezentują się tak, jak w poprzednich czterech częściach. Film może wywołać również kontrowersje pod względem fabuły, gdzie to córka Shreka i Fiony, Felicja, grana przez Zendayę, miałaby zostać główną bohaterką. Okazuje się jednak, że pomysł na historię jest nieco inny i właśnie zostały ujawnione jego szczegóły.

Shrek 5 – wyciekł zarys fabuły nowej części serii

Jak ujawnił scooper MyTimeToShineHello, Felicia podczas nauki magii, przypadkowo przypadkowo przenosi Shreka oraz Osła do prawdziwego świata. Problem w tym, że nie zna zaklęcia, które mogłoby ich sprowadzić z powrotem, więc bohaterowie muszą odnaleźć drogę do domu w rzeczywistości zupełnie innej niż ich bajkowe królestwo.