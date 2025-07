Shrek 5 jest dopiero początkiem. Eddie Murphy zapowiada film o Osiołku i potwierdza nowe plany DreamWorks

W 2024 roku oficjalnie zapowiedziano długo wyczekiwany Shrek 5, który według informacji od Eddie’ego Murphy’ego nie będzie końcem historii. Przeciwnie – nowa część ma stanowić początek większego projektu DreamWorks, obejmującego rozwój całego uniwersum, w tym samodzielny film poświęcony Osiołkowi.

Shrek 5 – powr ót zielonego ogra i rozwój serii

Murphy, który od początku udziela głosu Osiołkowi, potwierdził w rozmowie z serwisem ScreenRant, że dubbing do Shreka 5 wciąż trwa, a równolegle trwają przygotowania do spin-offu zatytułowanego roboczo „Donkey”. Aktor ujawnił, że prace nad filmem o Osiołku rozpoczną się we wrześniu i potrwają około trzech lat, co oznacza premierę najwcześniej w 2029 roku.