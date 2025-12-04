Nowy film z Władcy Pierścieni może ujawnić tajemnicę serii, której nawet Tolkien nigdy nie odkrył

Pozostaje kwestia, czy twórcy filmu chcą w ogóle ten wątek poruszać.

Nadchodzący film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum zapowiada się na jedną z najciekawszych wypraw do Śródziemia od czasu oryginalnej trylogii Petera Jacksona. Produkcja Andy’ego Serkisa wypełni lukę fabularną pomiędzy Hobbitem a Drużyną Pierścienia i skupi się na okresie, gdy wszystkie najważniejsze strony konfliktu gorączkowo poszukują Jedynego Pierścienia. Chociaż fani doskonale zdają sobie sprawę, dokąd ta historia ostatecznie zmierza, nowe spojrzenie może odsłonić sekrety, których nawet sam Tolkien nie doprecyzował w swoich książkach. Władca Pierścieni – The Hunt for Gollum może przedstawić wieżę Saurona od środka Twórcy filmu chcą skupić się na losach Golluma, który w tym burzliwym czasie błąka się po mrocznych zakątkach Śródziemia. Równolegle Sauron odbudowuje swoją potęgę w Mordorze i zaczyna coraz wyraźniej kierować uwagę na zgubiony pierścień. To moment, kiedy Gandalf oraz Aragorn po raz pierwszy zaczynają podejrzewać, że czarnoksiężnik znowu rośnie w siłę.

W tej opowieści kluczowe znaczenie ma wątek, który w książkach pojawia się jedynie w zarysie. Chodzi o schwytanie Golluma przez sługi Saurona oraz jego przesłuchanie, które ostatecznie prowadzi wroga do informacji o Shire. W trylogii Jacksona widzowie mogli zobaczyć zaledwie krótkie migawki z tortur, jednak ich miejsce nie zostało przedstawione w pełni. The Hunt for Gollum może to zmienić i wprowadzić widza w sam środek niedostępnego dotąd miejsca.

Tym miejscem jest Barad-Dur, jedna z najbardziej ikonicznych lokacji świata stworzonego przez Tolkiena. Choć w filmach Jacksona wieża pojawia się wielokrotnie, stanowi jedynie monumentalne tło zdarzeń. Nikt nigdy nie wchodzi do środka i nawet w literackim pierwowzorze trudno znaleźć szczegółowy opis jej wnętrza. Tolkien znany z drobiazgowej wizji krajobrazów i architektury pozostawił Barad-Dur w sferze niedopowiedzeń. To otwiera filmowcom szansę na stworzenie zupełnie nowego, pełnoprawnego miejsca na mapie Śródziemia. Z perspektywy Golluma Barad-Dur ma stać się przestrzenią przytłaczającą i przerażającą, wyjętą rodem z horroru. Jeśli film naprawdę pokaże jej komnaty oraz lochy, które do tej pory mogliśmy sobie jedynie wyobrażać, widzowie po raz pierwszy spojrzą na siedzibę Saurona od środka. To nie tylko okazja do stworzenia spektakularnych scen lecz także możliwość lepszego zrozumienia natury Saurona. Jego forteca powstała dzięki mocy Jedynego Pierścienia, co odróżnia ją od takich konstrukcji jak chociażby Orthank, dzieło Numenorejczyków. Nowa wizja może więc oddać tę różnicę i ukazać Barad-Dur jako miejsce bardziej fantastyczne mroczne oraz niepokojące niż wszystko, co do tej pory widzieliśmy w filmowych i serialowych adaptacjach. Przypomnijmy, że The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum zadebiutuje w kinach 17 grudnia 2027 roku.

