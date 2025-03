Shrek 5 skazany na porażkę? Fatalne opinie po pierwszym materiale z filmu

Jeszcze przed weekendem DreamWorks Animation zaprezentowało pierwszy zwiastun Shreka 5, w którym ogłoszono, że Zendaya dołączyła do obsady głosowej jako Felicja, córka Shreka i Fiony. Informacja ta już wcześniej wyciekła do sieci i według niepotwierdzonych informacji, studio postanowiło szybko uciąć te spekulacje i oficjalnie je potwierdzić. Co ciekawe, DreamWorks nie planowało wypuszczać żadnych materiałów z nowego filmu aż do tegorocznego grudnia. I najwyraźniej popełnili błąd, gdyż pierwsza zapowiedź nie spodobała się fanom. Nie tylko ze względu na samą Felicję, która będzie trzecią główną bohaterką Shreka 5, ale przede wszystkim na zmieniony wygląd uwielbianych przez widzów bohaterów.

Shrek 5 zbiera fatalne opinie po pierwszym zwiastunie

Chociaż historia w piątej części serii rozgrywa się co najmniej kilkanaście lat po czwartej odsłonie, więc Shrek, Fiona, czy Osioł powinni być trochę starsi, to DreamWorks całkowicie zmieniło ich wygląd, który bardziej przypomina animowane filmy Disneya, czy też inną produkcję studia, czyli Krudów. Niezależnie od tego, gdzie można dopatrzeć się podobieństw, to taki wygląd głównych bohaterów nie spodobał się fanom. Dali temu upust w łapkach w dół pod zwiastunem, które wynoszą już 373 tysiący do zaledwie 153 tysięcy łapek w górę, a także w komentarzach pod teaserem w serwisie X i innych mediach społecznościowych.