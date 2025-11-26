Sezon 10 w Diablo 4 dobiega końca w wielkim stylu. Dwa eventy jednocześnie

Kompas Rzezi i Błogosławieństwo Matki odpalone.

W Diablo 4 trwają obecnie dwa wydarzenia: Kompas Rzezi oraz Błogosławieństwo Matki. Akcja ta ma pomóc graczom zakończyć wszelkie cele postawione sobie w trwającym dziesiątym sezonie. Eventy będą trwały przez tydzień, kończąc się 2 grudnia. Diablo 4 nadrabia opóźnienia. Trwają dwa eventy W trakcie Błogosławieństwa gracze otrzymują zwiększone o 35% punkty doświadczenia, a także o 50% więcej złota. Jeśli zaś chodzi o Kompas Rzezi, event przynosi więcej Piekielnych Kompasów czy Fal Chaosu w Piekielnych Hordach. Pierwotnie planowano, że wydarzenie wystartuje mniej więcej w połowie sezonu, jednak doszło do opóźnienia, a Kompas Rzezi trafił do Diablo 4 dopiero 25 listopada.

Kolejny, jedenasty już sezon rozgrywek w Diablo 4 wprowadzi natomiast między innymi możliwość pełnego odkrycia mapy. Gracze, którzy pominą kampanię otrzymają dostęp do pełnej mapy, a także automatycznie odblokują Punkty Nawigacyjne.

Ponadto miłośnicy Sanktuarium mogą spodziewać się nowego zagrożenia w postaci Inwazji Mniejszych Złych. Aktualizacja dostarczy również przebudowy systemów ulepszania ekwipunku w postaci Tempering i Masterworking. Pojawią się też rankingi oraz nowe podziemie. Przy okazji warto przypomnieć, że fani Diablo 4 powinni oglądać The Game Awards 2025. Jakiś czas temu pojawiły się spekulacje, że podczas gali może pojawić się zapowiedź kolejnego DLC do gry. Obecnie nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na ewentualne wieści ze strony deweloperów. Przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja zadebiutowała na rynku 6 czerwca 2023 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt….

