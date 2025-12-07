Diablo 4 może zaskoczyć nową klasą podczas The Game Awards. Jest wiele wskazówek, że Blizzard szykuje shadow drop oczekiwanego bohatera

Studio może przygotowywać się do wielkiego ogłoszenia i wydania aktualizacji do Diablo 4 już podczas zbliżającego się The Game Awards.

Niedawno Blizzard zaprezentował szczegóły jedenastego sezonu w Diablo 4. Jednak może to nie być jedyna nowość, jaką studio przygotowało dla graczy jeszcze na koniec tego roku. W sieci pojawia się coraz więcej wskazówkę, które sugerują, że podczas nadchodzącej gali The Game Awards może dojść do zapowiedzi nie tylko kolejnego dodatku, lecz także natychmiastowego udostępnienia aktualizacji z zupełnie nową klasą. Gracze podejrzewają, że chodzi o paladyna i trudno się temu dziwić, gdyż sygnały z ostatnich dni układają się w wyjątkowo spójną całość.

Diablo 4 – Paladyn trafi do gry w ramach shadow dropu po The Game Awards?

Najwięcej emocji wywołała pozornie niewinna grafika z oficjalnej strony Diablo 4 poświęcona nadchodzącemu Sezonowi Boskiej Interwencji. Wśród bonusów kosmetycznych znalazła się tam broń, która nie pasuje do dostępnego obecnie zestawu. Chodzi o charakterystyczny buzdygan z łańcuchem, czyli korbacz. Dotąd nie istniała w grze żadna klasa mogąca dzierżyć tego typu orężem, co szybko skierowało uwagę fanów na paladyna, jednego z najbardziej wyczekiwanych bohaterów.