Diablo 4 może zaskoczyć nową klasą podczas The Game Awards. Jest wiele wskazówek, że Blizzard szykuje shadow drop oczekiwanego bohatera

Studio może przygotowywać się do wielkiego ogłoszenia i wydania aktualizacji do Diablo 4 już podczas zbliżającego się The Game Awards.
Niedawno Blizzard zaprezentował szczegóły jedenastego sezonu w Diablo 4. Jednak może to nie być jedyna nowość, jaką studio przygotowało dla graczy jeszcze na koniec tego roku. W sieci pojawia się coraz więcej wskazówkę, które sugerują, że podczas nadchodzącej gali The Game Awards może dojść do zapowiedzi nie tylko kolejnego dodatku, lecz także natychmiastowego udostępnienia aktualizacji z zupełnie nową klasą. Gracze podejrzewają, że chodzi o paladyna i trudno się temu dziwić, gdyż sygnały z ostatnich dni układają się w wyjątkowo spójną całość.
Diablo 4 – Paladyn trafi do gry w ramach shadow dropu po The Game Awards?
Najwięcej emocji wywołała pozornie niewinna grafika z oficjalnej strony Diablo 4 poświęcona nadchodzącemu Sezonowi Boskiej Interwencji. Wśród bonusów kosmetycznych znalazła się tam broń, która nie pasuje do dostępnego obecnie zestawu. Chodzi o charakterystyczny buzdygan z łańcuchem, czyli korbacz. Dotąd nie istniała w grze żadna klasa mogąca dzierżyć tego typu orężem, co szybko skierowało uwagę fanów na paladyna, jednego z najbardziej wyczekiwanych bohaterów.
Na tym jednak poszlaki się nie kończą. Kilka miesięcy temu w sieci pojawił się zrzut z wewnętrznego builda Diablo 4, gdzie w nazwie pliku znalazło się słowo paladin. Wkrótce potem zniknął, lecz społeczność zdążyła go zauważyć. Niedawne wywiady z deweloperami również podgrzały atmosferę, gdyż twórcy kilkukrotnie zachęcali do oglądania gali The Game Awards. W tym tygodniu powtórzyli to ponownie, a główny projektant klas dodatkowo skomentował zbieżność dat imprezy ze startem nowego sezonu wymowną emotką, sugerującą głębsze znaczenie całej sytuacji.
Całość idealnie więc zgrywa się z harmonogramem. Tuż po zakończeniu gali wystartuje nowy sezon, a Blizzard potwierdził już znaczące zmiany w podstawowych systemach gry. Modyfikacji doczekają się mechaniki przedmiotów i rzemiosła, a ulepszanie ekwipunku ma stać się mniej uciążliwe. Pojawi się również dodatkowa forma wzmacniania przedmiotów wprowadzająca nowy sposób ryzyka i nagrody. Gdyby więc wraz z tym pakietem wystartowała zupełnie nowa klasa, wielu graczy z pewnością rzuciłoby się do testowania odświeżonej zawartości.
Jeżeli przypuszczenia okażą się trafne, możemy spodziewać się natychmiastowej premiery paladyna lub wcześniejszego dostępu dla osób zamawiających nowy dodatek. Byłby to ruch podobny do wcześniejszych niespodzianek Blizzarda w innych seriach i jednocześnie ukłon w stronę fanów proszących o tę klasę od dnia premiery Diablo 4.