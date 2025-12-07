Medieval Dynasty stawia na styl. Nowe DLC i darmowy update już dostępne

5 grudnia 2025 roku miała miejsce istotna premiera dla fanów symulacji życia w średniowiecznej scenerii, jaką jest Medieval Dynasty, gra łącząca elementy RPG oraz otwartego świata. Tego dnia gracze otrzymali podwójną dawkę zawartości: płatne rozszerzenie zatytułowane Exquisite Pack oraz bezpłatną aktualizację nazwaną Labour of Love. Nowe materiały, opracowane przez polskie studio deweloperskie Render Cube i wydane przez Toplitz Productions, są już dostępne dla użytkowników posiadających komputery osobiste oraz konsole najnowszej generacji.

Exquisite Pack i Labour of Love już w Medieval Dynasty

Zawartość Exquisite Pack została starannie skomponowana i ma na celu zapewnienie osadom i samym postaciom wyrafinowanego nowego wyglądu. Wśród nowości znajdują się eleganckie stroje, które są przeznaczone zarówno dla postaci żeńskich, jak i męskich. Dla graczy pragnących wyróżnić się w walce przewidziano też nowy, specjalny miecz. Ponadto, dodatek wprowadza unikalne fryzury, umożliwiające większą personalizację wyglądu bohatera. W celu podkreślenia statusu osady, twórcy udostępnili kilkanaście nowych emblematów, które można dumnie eksponować w wiosce.