Medieval Dynasty stawia na styl. Nowe DLC i darmowy update już dostępne

Patrycja Pietrowska
2025/12/07 11:00
W Medieval Dynasty nadszedł moment na dumną prezentację statusu społecznego i elegancji.

5 grudnia 2025 roku miała miejsce istotna premiera dla fanów symulacji życia w średniowiecznej scenerii, jaką jest Medieval Dynasty, gra łącząca elementy RPG oraz otwartego świata. Tego dnia gracze otrzymali podwójną dawkę zawartości: płatne rozszerzenie zatytułowane Exquisite Pack oraz bezpłatną aktualizację nazwaną Labour of Love. Nowe materiały, opracowane przez polskie studio deweloperskie Render Cube i wydane przez Toplitz Productions, są już dostępne dla użytkowników posiadających komputery osobiste oraz konsole najnowszej generacji.

Medieval Dynasty
Medieval Dynasty

Exquisite Pack i Labour of Love już w Medieval Dynasty

Zawartość Exquisite Pack została starannie skomponowana i ma na celu zapewnienie osadom i samym postaciom wyrafinowanego nowego wyglądu. Wśród nowości znajdują się eleganckie stroje, które są przeznaczone zarówno dla postaci żeńskich, jak i męskich. Dla graczy pragnących wyróżnić się w walce przewidziano też nowy, specjalny miecz. Ponadto, dodatek wprowadza unikalne fryzury, umożliwiające większą personalizację wyglądu bohatera. W celu podkreślenia statusu osady, twórcy udostępnili kilkanaście nowych emblematów, które można dumnie eksponować w wiosce.

Dodatek Exquisite Pack DLC wprowadza kolekcję przedmiotów dla graczy poszukujących bardziej eleganckiego wyglądu swojej postaci i osady. Zawiera zestaw unikalnych fryzur, stylowej odzieży z możliwością zmiany koloru oraz ponad tuzin nowych symboli dla Twojej osady. Te nowe elementy zostały zaprojektowane tak, by nadać Twojej postaci i osadzie wyjątkowy, dopracowany i pełen klasy charakter. – czytamy w opisie DLC na Steamie.

Równolegle z płatnym rozszerzeniem, wprowadzono darmową aktualizację o nazwie Labour of Love, która ma na celu pogłębienie atmosfery życia w społeczności. Ta bezpłatna zawartość wprowadza nowe stroje robocze, co ma urozmaicić wizualnie mieszkańców osady. Kluczowym elementem aktualizacji, mającym duży wpływ na symulacyjny aspekt gry, jest dodanie widocznych ciąż. Co więcej, aby zapewnić graczom więcej zajęć i interakcji, udostępniono nową linię zadań.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/Medieval-Dynasty-Neuer-DLC-Exquisite-Pack-sowie-das-Gratis-Update-Labo

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

