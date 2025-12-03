Hit Steama rośnie w siłę. Dzięki potężnemu kamieniowi milowemu otrzymamy wiele darmowej zawartości

BALL x PIT osiąga imponujący wynik i szykuje trzy rozszerzenia, które trafią do gry już w przyszłym roku.

Survivalowe BALL x PIT, jedna z najgłośniejszych premier jesieni na Steamie i w Game Passie, oficjalnie przekroczyło milion sprzedanych egzemplarzy. To ważny moment dla twórców, którzy zapowiedzieli już plany rozwoju gry na cały 2026 rok.

BALL x PIT – jakie aktualizacje pojawi ą się w przyszłym roku

Autorzy potwierdzili, że produkcja otrzyma trzy duże aktualizacje, które stopniowo wprowadzą nową zawartość. Do gry trafią kolejne piłki, ewolucje, budowle oraz postacie, a całość ma zostać rozszerzona o dodatkowe elementy, których na razie nie ujawniono. Terminy premier kolejnych patchy przedstawiają się następująco: