Hit Steama rośnie w siłę. Dzięki potężnemu kamieniowi milowemu otrzymamy wiele darmowej zawartości

Survivalowe BALL x PIT, jedna z najgłośniejszych premier jesieni na Steamie i w Game Passie, oficjalnie przekroczyło milion sprzedanych egzemplarzy. To ważny moment dla twórców, którzy zapowiedzieli już plany rozwoju gry na cały 2026 rok.
BALL x PIT – jakie aktualizacje pojawią się w przyszłym roku
Autorzy potwierdzili, że produkcja otrzyma trzy duże aktualizacje, które stopniowo wprowadzą nową zawartość. Do gry trafią kolejne piłki, ewolucje, budowle oraz postacie, a całość ma zostać rozszerzona o dodatkowe elementy, których na razie nie ujawniono. Terminy premier kolejnych patchy przedstawiają się następująco:
- aktualizacja Regal – styczeń 2026;
- aktualizacja Shadow – kwiecień 2026;
- aktualizacja Naturalist – lipiec 2026.
