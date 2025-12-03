Zaloguj się lub Zarejestruj

Hit Steama rośnie w siłę. Dzięki potężnemu kamieniowi milowemu otrzymamy wiele darmowej zawartości

Mikołaj Berlik
2025/12/03 11:30
BALL x PIT osiąga imponujący wynik i szykuje trzy rozszerzenia, które trafią do gry już w przyszłym roku.

Survivalowe BALL x PIT, jedna z najgłośniejszych premier jesieni na Steamie i w Game Passie, oficjalnie przekroczyło milion sprzedanych egzemplarzy. To ważny moment dla twórców, którzy zapowiedzieli już plany rozwoju gry na cały 2026 rok.

BALL x PIT

BALL x PIT – jakie aktualizacje pojawią się w przyszłym roku

Autorzy potwierdzili, że produkcja otrzyma trzy duże aktualizacje, które stopniowo wprowadzą nową zawartość. Do gry trafią kolejne piłki, ewolucje, budowle oraz postacie, a całość ma zostać rozszerzona o dodatkowe elementy, których na razie nie ujawniono. Terminy premier kolejnych patchy przedstawiają się następująco:

  • aktualizacja Regal – styczeń 2026;
  • aktualizacja Shadow – kwiecień 2026;
  • aktualizacja Naturalist – lipiec 2026.

BALL x PIT cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród graczy. Na Steamie zebrało już ponad 16 tysięcy opinii, z czego 96% to recenzje pozytywne. Wysokie oceny jasno pokazują, że popularność gry nie słabnie i że planowane aktualizacje mają szansę przyciągnąć jeszcze większą społeczność.

BALL x PIT zadebiutowało w październiku 2025 roku i jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i Switch 2. Tytuł można również znaleźć w ofercie Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass.

