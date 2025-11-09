Sezon 11 Diablo 4 w końcu wprowadzi długo oczekiwaną funkcję poprawiającą jakość rozgrywki

Ta funkcja może okazać się sporą ulgą dla wielu graczy.

Blizzard wreszcie spełni jedno z najczęstszych życzeń społeczności Diablo 4. Jak potwierdził główny projektant gry, Colin Finer, w nadchodzącym sezonie 11 zniknie mgła wojny, a mapa świata zostanie odblokowana dla graczy, którzy zdecydują się pominąć kampanię. To ogromna poprawa jakości rozgrywki, szczególnie dla weteranów, którzy co sezon tworzą nowe postacie.

Diablo 4 odkryje pełną mapę

Sezon 11 Diablo 4 zadebiutuje 9 grudnia 2025 roku, po testach PTR trwających od października. Wraz z nowym sezonem pojawią się też liczne zmiany w systemach Ulepszenia Mistrzowskiego i Temperowania, które do tej pory budziły mieszane reakcje wśród graczy. Choć społeczność nie była dotąd szczególnie entuzjastyczna wobec nadchodzących nowości, jedna z zapowiedzianych funkcji może to zmienić.