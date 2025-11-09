Sezon 11 Diablo 4 w końcu wprowadzi długo oczekiwaną funkcję poprawiającą jakość rozgrywki

Ta funkcja może okazać się sporą ulgą dla wielu graczy.
Blizzard wreszcie spełni jedno z najczęstszych życzeń społeczności Diablo 4. Jak potwierdził główny projektant gry, Colin Finer, w nadchodzącym sezonie 11 zniknie mgła wojny, a mapa świata zostanie odblokowana dla graczy, którzy zdecydują się pominąć kampanię. To ogromna poprawa jakości rozgrywki, szczególnie dla weteranów, którzy co sezon tworzą nowe postacie.
Diablo 4 odkryje pełną mapę
Sezon 11 Diablo 4 zadebiutuje 9 grudnia 2025 roku, po testach PTR trwających od października. Wraz z nowym sezonem pojawią się też liczne zmiany w systemach Ulepszenia Mistrzowskiego i Temperowania, które do tej pory budziły mieszane reakcje wśród graczy. Choć społeczność nie była dotąd szczególnie entuzjastyczna wobec nadchodzących nowości, jedna z zapowiedzianych funkcji może to zmienić.
W rozmowie z twórcą DuQ, Colin Finer zdradził, że w sezonie 11 gracze, którzy pominą kampanię, automatycznie otrzymają wszystkie Punkty Nawigacyjne oraz dostęp do pełnej mapy:
Odblokujemy Punkty Nawigacyjne i mgłę wojny, która je chroni, jeśli pominiesz Kampanię. Jeśli pominiesz Kampanię w grze podstawowej, otrzymasz wszystkie Punkty Nawigacyjne i mgłę wojny. Jeśli pominiesz dodatek 1, odblokujesz również wszystkie Punkty Nawigacyjne.
To spora ulga dla graczy, którzy do tej pory musieli żmudnie odkrywać mapę i aktywować punkty podróży na nowo przy każdej postaci sezonowej. Dla wielu z nich to uciążliwy obowiązek, który odciągał od zabawy nową zawartością. Oczywiście ci, którzy wciąż chcą odkrywać świat od zera, będą mogli rozpocząć kampanię tradycyjnie – bez pomijania jej.
Warto dodać, że coraz częściej pojawiają się plotki, jakoby Blizzard szykował niespodziankę na tegoroczne The Game Awards. Według społeczności, studio może zapowiedzieć drugi dodatek do Diablo 4, planowany na przyszły rok. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, przed fanami serii zapowiadają się naprawdę ekscytujące miesiące.
