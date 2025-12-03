Kingdom Come: Deliverance może dostać next-genowy update. Jedno emoji rozpala spekulacje

Warhorse Studios po zakończeniu wsparcia dla sequela kieruje uwagę fanów na wyczekiwaną aktualizację, która może pozwolić na powrót do początku historii Henryka.

Warhorse Studios, deweloper gry Kingdom Come: Deliverance 2, zdaje się subtelnie sugerować, że poprzednia odsłona serii z 2018 roku otrzyma potencjalną aktualizację na konsole obecnej generacji. Ponieważ studio niedawno zakończyło wsparcie dla Kingdom Come: Deliverance 2, wydając ostatni pakiet DLC, spekuluje się, że Warhorse przenosi swoją uwagę z powrotem na pierwszą część serii. Po tym, jak jeden z fanów zapytał na Twitterze o aktualizację Kingdom Come: Deliverance na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, studio Warhorse odpowiedziało, używając jedynie sugestywnego emoji. Warhorse sugeruje aktualizację Kingdom Come: Deliverance na PS5 i Xbox Series Choć nie jest to bezpośrednie potwierdzenie, gest ten jest interpretowany jako zachęta dla fanów do śledzenia nadchodzących wiadomości. Do tej pory Warhorse po raz pierwszy w ten sposób zasugerowało możliwość wprowadzenia aktualizacji na obecną generację dla Kingdom Come: Deliverance.

Spekulacje te rozpoczęły się, gdy dwóch użytkowników platformy X prowadziło dyskusję na temat kultowych gier RPG, takich jak Kingdom Come: Deliverance i Wiedźmin 3: Dziki Gon. Jeden z fanów wyraził zdziwienie, że Warhorse nie wydało jeszcze łatki na obecną generację, a nawet „tylko aktualizacji 60 FPS” dla Kingdom Come: Deliverance, zwłaszcza po sukcesie Kingdom Come: Deliverance 2. Sugerował on, że wielu graczy może zwlekać z rozpoczęciem gry w sequel, dopóki pierwsza część nie zostanie dostosowana do nowoczesnych konsol. Na pytanie innego użytkownika, czy „być może aktualizacja jest nadal w drodze”, oficjalne konto Kingdom Come: Deliverance 2 na Twitterze odpowiedziało wspomnianym emoji. Jeśli plotka o aktualizacji okaże się prawdziwa, istnieje szansa, że oficjalne jej ujawnienie może nastąpić podczas gali The Game Awards, która odbędzie się 11 grudnia.

Wydanie aktualizacji na obecną generację w tym momencie wydaje się idealne. Warhorse Studios niedawno domknęło historię Kingdom Come: Deliverance 2 za pomocą ostatniego DLC, co stanowi doskonały pretekst, by zachęcić graczy do powrotu do pierwszej części lub do rozpoczęcia przygody z nią po raz pierwszy. Na koniec przypomnijmy, że Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutowało 4 lutego 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Was do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 – odważnym szczęście naprawdę sprzyja. Wczytywanie ramki mediów.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



