Kingdom Come: Deliverance może dostać next-genowy update. Jedno emoji rozpala spekulacje

Warhorse Studios, deweloper gry Kingdom Come: Deliverance 2, zdaje się subtelnie sugerować, że poprzednia odsłona serii z 2018 roku otrzyma potencjalną aktualizację na konsole obecnej generacji. Ponieważ studio niedawno zakończyło wsparcie dla Kingdom Come: Deliverance 2, wydając ostatni pakiet DLC, spekuluje się, że Warhorse przenosi swoją uwagę z powrotem na pierwszą część serii. Po tym, jak jeden z fanów zapytał na Twitterze o aktualizację Kingdom Come: Deliverance na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, studio Warhorse odpowiedziało, używając jedynie sugestywnego emoji.
Warhorse sugeruje aktualizację Kingdom Come: Deliverance na PS5 i Xbox Series
Choć nie jest to bezpośrednie potwierdzenie, gest ten jest interpretowany jako zachęta dla fanów do śledzenia nadchodzących wiadomości. Do tej pory Warhorse po raz pierwszy w ten sposób zasugerowało możliwość wprowadzenia aktualizacji na obecną generację dla Kingdom Come: Deliverance.
Spekulacje te rozpoczęły się, gdy dwóch użytkowników platformy X prowadziło dyskusję na temat kultowych gier RPG, takich jak Kingdom Come: Deliverance i Wiedźmin 3: Dziki Gon. Jeden z fanów wyraził zdziwienie, że Warhorse nie wydało jeszcze łatki na obecną generację, a nawet „tylko aktualizacji 60 FPS” dla Kingdom Come: Deliverance, zwłaszcza po sukcesie Kingdom Come: Deliverance 2. Sugerował on, że wielu graczy może zwlekać z rozpoczęciem gry w sequel, dopóki pierwsza część nie zostanie dostosowana do nowoczesnych konsol.
Na pytanie innego użytkownika, czy „być może aktualizacja jest nadal w drodze”, oficjalne konto Kingdom Come: Deliverance 2 na Twitterze odpowiedziało wspomnianym emoji. Jeśli plotka o aktualizacji okaże się prawdziwa, istnieje szansa, że oficjalne jej ujawnienie może nastąpić podczas gali The Game Awards, która odbędzie się 11 grudnia.
Wydanie aktualizacji na obecną generację w tym momencie wydaje się idealne. Warhorse Studios niedawno domknęło historię Kingdom Come: Deliverance 2 za pomocą ostatniego DLC, co stanowi doskonały pretekst, by zachęcić graczy do powrotu do pierwszej części lub do rozpoczęcia przygody z nią po raz pierwszy.
