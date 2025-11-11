Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani Diablo 4 powinni oglądać The Game Awards. Deweloperzy sugerują wielkie ogłoszenie

Patrycja Pietrowska
2025/11/11 17:00
0
0

Blizzard wysyła fanów Diablo 4 wprost na The Game Awards.

Fani Diablo 4 mogą mieć powody do zadowolenia. Twórcy zasugerowali bowiem, że oficjalna zapowiedź kolejnego dużego rozszerzenia może nastąpić bardzo niedługo, a mianowicie podczas The Game Awards. W trakcie niedawnego wywiadu ze streamerem Diablo 4, Robem2628, deweloperzy dali dość jasną wskazówkę dotyczącą momentu ujawnienia szczegółów.

Diablo 4
Diablo 4

Diablo 4 – kolejne DLC może zostać ujawnione podczas The Game Awards

Streamer poruszył temat grafiki, która zawierała chińską datę 12 grudnia, pokrywającą się z tegorocznym terminem The Game Awards (biorąc pod uwagę strefy czasowe). Zaven Haroutunian, zapytany o to, czy fani Diablo powinni obejrzeć galę, odpowiedział z uśmiechem:

Wszyscy powinni to obejrzeć. W końcu wszyscy jesteśmy graczami, więc obejrzymy to.

Słowa te zostały odebrane jako sygnał, że podczas tegorocznej gali The Game Awards pojawi się zapowiedź kolejnego DLC do Diablo 4. Zapowiedź pod koniec bieżącego roku pozwoliłaby deweloperom na wprowadzenie rozszerzenia przed końcem 2026 roku.

GramTV przedstawia:

W kwestii zawartości spekuluje się, że drugie rozszerzenie nie obejdzie się bez nowej klasy postaci, a w plotkach przewijało się słowo „paladyn”. Oczekuje się też dużej przebudowy drzewka umiejętności. Fabularnie, dodatek najprawdopodobniej skoncentruje się na nowym demonie terroryzującym Sanktuarium.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/diablo-4-devs-refuse-to-hint-at-the-next-expansion-but-urge-fans-to-watch-the-game-awards-this-year-everyone-should-be-watching-it/

Tagi:

News
DLC
Blizzard
dodatek
plotka
rozszerzenie
The Game Awards
Plotki
hack'n'slash
Diablo
hack and slash
Diablo IV
Diablo 4
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112