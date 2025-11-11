Fani Diablo 4 powinni oglądać The Game Awards. Deweloperzy sugerują wielkie ogłoszenie

Fani Diablo 4 mogą mieć powody do zadowolenia. Twórcy zasugerowali bowiem, że oficjalna zapowiedź kolejnego dużego rozszerzenia może nastąpić bardzo niedługo, a mianowicie podczas The Game Awards. W trakcie niedawnego wywiadu ze streamerem Diablo 4, Robem2628, deweloperzy dali dość jasną wskazówkę dotyczącą momentu ujawnienia szczegółów.

Diablo 4 – kolejne DLC może zostać ujawnione podczas The Game Awards

Streamer poruszył temat grafiki, która zawierała chińską datę 12 grudnia, pokrywającą się z tegorocznym terminem The Game Awards (biorąc pod uwagę strefy czasowe). Zaven Haroutunian, zapytany o to, czy fani Diablo powinni obejrzeć galę, odpowiedział z uśmiechem: