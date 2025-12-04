Niebo gaśnie, gdy Azmodan powraca. Oto najważniejsze nowości 11. sezonu Diablo 4

Wczoraj zapraszaliśmy na transmisję Blizzarda, która miała ujawnić szczegóły nowego sezonu Diablo 4. I tak też się stało. Gra szykuje dużą rewolucję wraz z premierą 11. sezonu – Boskiej Interwencji. Najważniejszą nowością jest przebudowa systemu przedmiotów i zmiany szerokie dotyczące walki z potworami. Ale co równie ważne, do gry powracają starzy znajomi, w tym przede wszystkim Azmodan i inni Pomniejsi Źli – Andariel, Duriel i Belial. Nowy sezon startuje już 12 grudnia.

Szczegóły sezonu Boskiej Interwencji

Hartowanie przestaje być losowe – gracze wybierają konkretny afiks ze schematu, co pozwala w pełni kontrolować rozwój ekwipunku. Doskonalenie zyskało liniową strukturę jakości: im wyższa jakość, tym mocniejsze afiksy, aż do „premii wieńczącej”. Przedmioty nieunikatowe zyskają też cztery podstawowe afiksy.