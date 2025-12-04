Niebo gaśnie, gdy Azmodan powraca. Oto najważniejsze nowości 11. sezonu Diablo 4

Nowy sezon będzie sezonem Boskiej Interwencji. Zdradzamy szczegóły.
Wczoraj zapraszaliśmy na transmisję Blizzarda, która miała ujawnić szczegóły nowego sezonu Diablo 4. I tak też się stało. Gra szykuje dużą rewolucję wraz z premierą 11. sezonu – Boskiej Interwencji. Najważniejszą nowością jest przebudowa systemu przedmiotów i zmiany szerokie dotyczące walki z potworami. Ale co równie ważne, do gry powracają starzy znajomi, w tym przede wszystkim Azmodan i inni Pomniejsi Źli – Andariel, Duriel i Belial. Nowy sezon startuje już 12 grudnia.
Szczegóły sezonu Boskiej Interwencji
Hartowanie przestaje być losowe – gracze wybierają konkretny afiks ze schematu, co pozwala w pełni kontrolować rozwój ekwipunku. Doskonalenie zyskało liniową strukturę jakości: im wyższa jakość, tym mocniejsze afiksy, aż do „premii wieńczącej”. Przedmioty nieunikatowe zyskają też cztery podstawowe afiksy.
Mocno zmienia się również walka z potworami. Wrogowie otrzymają wyraźniejsze role, będą reagować dynamiczniej i rzadziej atakować w zbitych grupach. Elity zyskają sługusów dziedziczących ich afiksy, a w grze pojawi się ponad 20 nowych modyfikatorów przeciwników. To ma sprawić, że potyczki staną się mniej przewidywalne i będą wymagały bardziej świadomego podejścia.
Przeprojektowane zostają kluczowe systemy obronne. Wprowadzona zostaje nowa wartość – Wytrzymałość, która czytelnie podsumowuje efektywność obrony wobec każdego rodzaju obrażeń. Mikstury leczą teraz procentowo i działają natychmiastowo, a ich zapas odnawia się z czasem. Umocnienie zamienia się w dodatkowy „zapas” zdrowia wykorzystywany do samoleczenia.
Nowości obejmą także zawartość sezonową. Na czele Pomniejszych Złych stanie Azmodan, który stanie się stałym bossem świata i wyzwaniem w sezonowych rangach. W świecie pojawią się Boskie Dary, nowy system progresji oraz liczne usprawnienia aktywności endgame. Szczegółowy opis zmian Blizzard opublikował na stronie internetowej. Nowy sezon startuje 12 grudnia.
