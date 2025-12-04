Zaloguj się lub Zarejestruj

Niebo gaśnie, gdy Azmodan powraca. Oto najważniejsze nowości 11. sezonu Diablo 4

Jakub Piwoński
2025/12/04 10:30
0
0

Nowy sezon będzie sezonem Boskiej Interwencji. Zdradzamy szczegóły.

Wczoraj zapraszaliśmy na transmisję Blizzarda, która miała ujawnić szczegóły nowego sezonu Diablo 4. I tak też się stało. Gra szykuje dużą rewolucję wraz z premierą 11. sezonu – Boskiej Interwencji. Najważniejszą nowością jest przebudowa systemu przedmiotów i zmiany szerokie dotyczące walki z potworami. Ale co równie ważne, do gry powracają starzy znajomi, w tym przede wszystkim Azmodan i inni Pomniejsi Źli – Andariel, Duriel i Belial. Nowy sezon startuje już 12 grudnia.

Diablo 4
Diablo 4

Szczegóły sezonu Boskiej Interwencji

Hartowanie przestaje być losowe – gracze wybierają konkretny afiks ze schematu, co pozwala w pełni kontrolować rozwój ekwipunku. Doskonalenie zyskało liniową strukturę jakości: im wyższa jakość, tym mocniejsze afiksy, aż do „premii wieńczącej”. Przedmioty nieunikatowe zyskają też cztery podstawowe afiksy.

Mocno zmienia się również walka z potworami. Wrogowie otrzymają wyraźniejsze role, będą reagować dynamiczniej i rzadziej atakować w zbitych grupach. Elity zyskają sługusów dziedziczących ich afiksy, a w grze pojawi się ponad 20 nowych modyfikatorów przeciwników. To ma sprawić, że potyczki staną się mniej przewidywalne i będą wymagały bardziej świadomego podejścia.

GramTV przedstawia:

Przeprojektowane zostają kluczowe systemy obronne. Wprowadzona zostaje nowa wartość – Wytrzymałość, która czytelnie podsumowuje efektywność obrony wobec każdego rodzaju obrażeń. Mikstury leczą teraz procentowo i działają natychmiastowo, a ich zapas odnawia się z czasem. Umocnienie zamienia się w dodatkowy „zapas” zdrowia wykorzystywany do samoleczenia.

Nowości obejmą także zawartość sezonową. Na czele Pomniejszych Złych stanie Azmodan, który stanie się stałym bossem świata i wyzwaniem w sezonowych rangach. W świecie pojawią się Boskie Dary, nowy system progresji oraz liczne usprawnienia aktywności endgame. Szczegółowy opis zmian Blizzard opublikował na stronie internetowej. Nowy sezon startuje 12 grudnia.

sezon 11. w Diablo 4
sezon 11. w Diablo 4

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24244465/unicestwijcie-pomniejszych-zlych-w-sezonie-boskiej-interwencji

Tagi:

News
RPG akcji
sezon 11.
sezon Boskiej Interwencji
Blizzard
Diablo 4
fantasy
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112