Po 12 latach Michael wraca do GTA Online. Rockstar spełnia życzenie fanów

Po upływie ponad dziesięciu lat od premiery Grand Theft Auto 5, platforma GTA Online wreszcie spełnia długo wyczekiwane pragnienie społeczności, przywracając postać Michaela De Santy. Przez ostatnie dwanaście lat twórcy z Rockstar North stale wzbogacali GTA Online o liczne nowości, takie jak dodatkowe misje, tryby rozgrywki, pojazdy oraz uzbrojenie. Chociaż GTA Online działa nieprzerwanie od premiery 1 października 2013 roku, najbardziej interesujące aktualizacje zawsze koncentrowały się na ponownym wprowadzaniu bohaterów znanych z głównej kampanii fabularnej. Wcześniej Trevor już pojawiał się w grze, a w 2021 roku Franklin powrócił w ramach dodatku The Contract.

Po 12 latach Michael znów w akcji. GTA Online zapowiada nową aktualizację

Od momentu, gdy fani mieli okazję poznać losy Franklina i dowiedzieć się, co robił po wydarzeniach z GTA 5, apelowali do Rockstar o uzupełnienie tria protagonistów i dostarczenie aktualizacji skupionej na Michaelu De Sancie. To życzenie zostaje wreszcie spełnione wraz z nadchodzącym A Safehouse in the Hills. Rockstar zaprezentował zwiastun tej aktualizacji, która zostanie uruchomiona już 10 grudnia, oficjalnie potwierdzając powrót Michaela.