Darmowa strzelanka Highguard dostaje nowości. Nowa postać, mapa i nie tylko

Studio Wildlight Entertainment opublikowało drugi epizod nowej zawartości do darmowej strzelanki Highguard, kontynuując rozwój gry po wprowadzeniu na stałe trybu 5v5 Raid. Aktualizacja wzbogaca tytuł o nową postać, mapę oraz szereg zmian w mechanikach rozgrywki.

Highguard z kolejną aktualizacją. Nowy bohater, mapa Skydrift i tryb rankingowy

Twóryc udostępnili też materiał fabularny skupiony na Atticusie i jego drużynie Strażników. Film opowiada o ataku na wrogą bazę, podczas którego bohaterowie prezentują zarówno swoje umiejętności bojowe, jak i narzędzia oblężnicze.