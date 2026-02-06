Darmowa strzelanka Highguard dostaje nowości. Nowa postać, mapa i nie tylko

Studio Wildlight Entertainment opublikowało drugi epizod nowej zawartości do darmowej strzelanki Highguard, kontynuując rozwój gry po wprowadzeniu na stałe trybu 5v5 Raid. Aktualizacja wzbogaca tytuł o nową postać, mapę oraz szereg zmian w mechanikach rozgrywki.
Highguard z kolejną aktualizacją. Nowy bohater, mapa Skydrift i tryb rankingowy
Twóryc udostępnili też materiał fabularny skupiony na Atticusie i jego drużynie Strażników. Film opowiada o ataku na wrogą bazę, podczas którego bohaterowie prezentują zarówno swoje umiejętności bojowe, jak i narzędzia oblężnicze.
Równolegle do gry trafia Ekon. Postać wyróżnia się zdolnościami zmiennokształtnymi, odziedziczonymi po przodkach należących do starożytnego rodu Wildwalkerów. Ekon, uznawany za jednego z ostatnich przedstawicieli tej zapomnianej linii, potrafi przybierać formę ogromnego wilka bojowego, co ma istotny wpływ na styl rozgrywki. Motywacją bohatera jest odnalezienie zaginionego mentora, a jego determinacja przekłada się bezpośrednio na agresywne i dynamiczne umiejętności dostępne w walce.
Epizod 2 wprowadza także nowy typ wierzchowca w postaci wilka, a wraz z nim debiutuje tryb rankingowy. System matchmakingu został zaprojektowany w sposób bardziej szczegółowy, aby dobierać graczy na podstawie umiejętności i zapewniać możliwie wyrównane starcia. Kolejną nowością jest mapa Skydrift, która rozszerza pulę lokacji dostępnych w trybach rywalizacyjnych i wprowadza odmienne podejście do kontroli terenu. Więcej szczegółów związanych z drugim epizodem Highguard znajduje się w tym miejscu.
