Zaloguj się lub Zarejestruj

Darmowa strzelanka Highguard dostaje nowości. Nowa postać, mapa i nie tylko

Patrycja Pietrowska
2026/02/06 16:00
0
0

Porcja nowej zawartości dla graczy Highguard.

Studio Wildlight Entertainment opublikowało drugi epizod nowej zawartości do darmowej strzelanki Highguard, kontynuując rozwój gry po wprowadzeniu na stałe trybu 5v5 Raid. Aktualizacja wzbogaca tytuł o nową postać, mapę oraz szereg zmian w mechanikach rozgrywki.

Highguard
Highguard

Highguard z kolejną aktualizacją. Nowy bohater, mapa Skydrift i tryb rankingowy

Twóryc udostępnili też materiał fabularny skupiony na Atticusie i jego drużynie Strażników. Film opowiada o ataku na wrogą bazę, podczas którego bohaterowie prezentują zarówno swoje umiejętności bojowe, jak i narzędzia oblężnicze.

Równolegle do gry trafia Ekon. Postać wyróżnia się zdolnościami zmiennokształtnymi, odziedziczonymi po przodkach należących do starożytnego rodu Wildwalkerów. Ekon, uznawany za jednego z ostatnich przedstawicieli tej zapomnianej linii, potrafi przybierać formę ogromnego wilka bojowego, co ma istotny wpływ na styl rozgrywki. Motywacją bohatera jest odnalezienie zaginionego mentora, a jego determinacja przekłada się bezpośrednio na agresywne i dynamiczne umiejętności dostępne w walce.

GramTV przedstawia:

Epizod 2 wprowadza także nowy typ wierzchowca w postaci wilka, a wraz z nim debiutuje tryb rankingowy. System matchmakingu został zaprojektowany w sposób bardziej szczegółowy, aby dobierać graczy na podstawie umiejętności i zapewniać możliwie wyrównane starcia. Kolejną nowością jest mapa Skydrift, która rozszerza pulę lokacji dostępnych w trybach rywalizacyjnych i wprowadza odmienne podejście do kontroli terenu. Więcej szczegółów związanych z drugim epizodem Highguard znajduje się w tym miejscu.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamingbolt.com/highguards-episode-2-brings-a-new-warden-map-wolf-mount-and-story-cinematic

Tagi:

News
zwiastun
free-to-play
FPS
strzelanka
free to play
nowości
Highguard
Wildlight
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112