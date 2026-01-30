Zaloguj się lub Zarejestruj

Highguard dostał ratunkowy patch. Studio zapewnia o dużej poprawie działania

Patrycja Pietrowska
2026/01/30 11:30
Highguard z pierwszym dużym patchem.

Debiut Highguard nie należał do najłatwiejszych, a jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów były kłopoty z wydajnością. Studio Wildlight opublikowało jednak pierwszą dużą aktualizację, która w znacznym stopniu koncentruje się właśnie na poprawie działania produkcji. Według twórców wprowadzone zmiany doprowadziły do wyraźnego ograniczenia awarii oraz ogólnej poprawy stabilności.

Highguard
Highguard

Patch 1.0.4 dla Highguard już dostępny. Największe bolączki gry mają odejść w przeszłość

Strzelanka została wcześniej zaprezentowana podczas gali The Game Awards 2025, lecz zwiastun nie zdołał jednoznacznie wyróżnić tytułu na tle innych projektów z segmentu live service. Po premierze gra spotkała się z chłodnym przyjęciem, czego dowodem były niezbyt entuzjastyczne opinie oraz stosunkowo niewielka aktywność graczy. Choć powodów krytyki było kilka, to właśnie kwestie techniczne najczęściej pojawiały się w komentarzach społeczności, także wśród osób pozytywnie oceniających samą rozgrywkę.

Aktualizacja oznaczona numerem 1.0.4 wprowadza szereg nowych ustawień graficznych i wideo. Gracze otrzymali możliwość zarządzania takimi efektami jak Anisotropic Materials, Chromatic Aberration czy Bloom. Dodano również nowe presety DLSS oraz opcję całkowitego wyłączenia Global Illumination. Twórcy zapowiedzieli ponadto prace nad bezpiecznym dezaktywowaniem Motion Blur i Depth of Field, choć rozwiązanie to wymaga jeszcze dodatkowych testów.

GramTV przedstawia:

Patch usuwa także szereg błędów wpływających na komfort zabawy w Highguard. Naprawiono problem ograniczający liczbę klatek do 60 FPS na laptopach niezależnie od ustawień oraz usterkę utrudniającą znajomym wzajemne wykrywanie się w trybie online. Według studia najważniejsze poprawki związane z awariami zmniejszyły ich częstotliwość o około 90%, co ma przełożyć się na wyraźnie stabilniejsze działanie gry.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/fps/as-highguard-faces-widespread-performance-issues-dev-releases-first-patch-and-says-it-reduces-crashes-by-90-percent-gives-better-performance-control-and-significantly-improves-overall-stability/

News
aktualizacja
FPS
strzelanka
poprawki
Highguard
Wildlight
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

