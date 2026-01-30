Highguard dostał ratunkowy patch. Studio zapewnia o dużej poprawie działania

Debiut Highguard nie należał do najłatwiejszych, a jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów były kłopoty z wydajnością. Studio Wildlight opublikowało jednak pierwszą dużą aktualizację, która w znacznym stopniu koncentruje się właśnie na poprawie działania produkcji. Według twórców wprowadzone zmiany doprowadziły do wyraźnego ograniczenia awarii oraz ogólnej poprawy stabilności.

Patch 1.0.4 dla Highguard już dostępny. Największe bolączki gry mają odejść w przeszłość

Strzelanka została wcześniej zaprezentowana podczas gali The Game Awards 2025, lecz zwiastun nie zdołał jednoznacznie wyróżnić tytułu na tle innych projektów z segmentu live service. Po premierze gra spotkała się z chłodnym przyjęciem, czego dowodem były niezbyt entuzjastyczne opinie oraz stosunkowo niewielka aktywność graczy. Choć powodów krytyki było kilka, to właśnie kwestie techniczne najczęściej pojawiały się w komentarzach społeczności, także wśród osób pozytywnie oceniających samą rozgrywkę.