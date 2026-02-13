Dobrze: klasyczne Dino Crisis 1 i 2 po raz pierwszy na Steamie. Źle: jest DRM

Dość niespodziewanie dwie klasyczne odsłony serii Dino Crisis stały się łatwiejsze do zdobycia. Jak?

Otóż od teraz możemy kupić się w serwisie Steam. Niemniej jest przy tym wszystkim dość spore ALE. Klasyczne Dino Crisis “wzbogacone” o problematyczny DRM Pierwsze Dino Crisis ukazało się latem 1999 roku na konsoli PlayStation, z czasem jednak wydano również porty na Dreamcasta i komputery osobiste. Z kolei Dino Crisis 2 weszło na rynek rok później, by po dłuższym czasie otrzymać też wersję PC. Jak radziły sobie te gry? Cóż, na PlayStation bardzo dobrze, zbierając przyzwoite recenzje. Gorzej na tym tle wypadały wydania na inne platformy.

Tak czy inaczej, teraz niespodziewanie pojawiła się kolejna możliwość, by na własnej skórze przekonać się, od czego zaczęły się horrory z dinozaurami w roli głównej. Dotychczas DC1 i DC2 dostępne były wyłącznie w serwisie GOG.com. Zresztą polski sklep jest wymieniony na Steamie jako drugi obok Capcomu producent klasycznych odsłon, które u Valve kupimy za 22,50 zł za każdą z nich.

Na czym polega więc wspomniane ALE? Otóż wersje z GOG-a były wolne od jakichkolwiek DRM-ów. Ze Steamem sprawy mają się inaczej, gdyż tam do gier dołożono niesławne zabezpieczenia Enigma. Wystarczy przypomnieć sobie, jak DRM ten działał w przypadku Resident Evil 4 Remake i jakie kłopoty powodował. Już teraz pojawiają się zresztą głosy, że sprawia on problemy również w przypadku DC. Pozostaje też zadać pytanie, czy udostępnienie pierwszej i drugiej części cyklu może stanowić zapowiedź powrotu do nieco zapomnianej marki. Sami gracze już od dawna dają jasno do zrozumienia, że chętnie zobaczyliby nową grę z tego uniwersum. Tymczasem w tym roku miną już 23 lata od czasu ostatniej tego typu produkcji, czyli Dino Crisis 3 z 2003 roku.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

