Demo nowej gry twórców Machinarium dostępne na Steam. Możemy już zagrać w Phonopolis

Mikołaj Berlik
2026/02/12 12:40
Ręcznie rysowany tytuł dostępny w okrojonej wersji na Steamie.

Czeskie studio Amanita Design, znane z takich perełek jak Samorost, Botanicula czy Chuchel, udostępniło wersję demonstracyjną swojego najnowszego projektu. Phonopolis to tytuł o tyle przełomowy, że po raz pierwszy w historii studia przenosi charakterystyczny styl artystyczny w pełne trzy wymiary.

Phonopolis
Phonopolis

Phonopolis – kartonowa dystopia w 3D

W Phonopolis trafiamy do tytułowego, totalitarnego miasta zbudowanego w całości z kartonu. Główny bohater, Felix, jako jedyny wyrwał się spod wpływu wszechobecnych megafonów, przez które „Wielki Lider” kontroluje umysły obywateli.

Udostępnione demo pozwala rozegrać 5 scen osadzonych tuż po prologu gry. Gracze mogą zwiedzić Dzielnicę Robotniczą i sprawdzić w praktyce unikalną oprawę graficzną. Co ciekawe, mimo przejścia w 3D, twórcy zachowali ręcznie malowane tekstury oraz animację poklatkową (12 klatek na sekundę), co nadaje całości uroku klasycznych filmów animowanych.

Demo dostępne jest na pecetach oraz Steam Decku z pełnym wsparciem dla kontrolerów. Niestety wspomniana wersja nie oferuje polskiej wersji językowej – napisy otrzymaliśmy jedynie po angielsku oraz czesku. Dodatkowo, postępy nie zostaną przeniesione do pełnej edycji. Nie jest to jednak powód, żeby nie spróbować nowego tytułu Amanita Design, ponieważ produkcja stawia na historię, nie zaś na rozwój postaci.

Prace nad Phonopolis trwają już od kilku lat, a za ścieżkę dźwiękową odpowiada stały współpracownik studia – Tomáš „Floex” Dvořák. Choć dokładna data debiutu nie została jeszcze ogłoszona, premiery pełnej wersji na PC i konsolach należy spodziewać się w 2026 roku.

