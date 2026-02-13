Overwatch odzyskuje dominację na Steamie. Reset, nowy sezon i mocne liczby

Overwatch ponownie znalazł się na szczycie wśród najpopularniejszych hero shooterów na Steamie, wyprzedzając Marvel Rivals. Produkcja Blizzard Entertainment, która zadebiutowała w 2016 roku, w 2022 doczekała się kontynuacji zastępującej oryginał i wprowadzającej nowych bohaterów oraz zmiany w mechanice. Modyfikacje przyjęto z mieszanymi opiniami, jednak najnowsze działania studia odwróciły trend.

Overwatch notuje wyraźny wzrost aktywności

Konkurencyjne Marvel Rivals, wydane w grudniu 2024 roku przez NetEase Games, szybko zdobyło dużą popularność dzięki formule zbliżonej do Overwatcha i obsadzie złożonej z postaci uniwersum Marvela. Do lutego 2026 roku w grze pojawiło się ponad 45 bohaterów, a kolejną zapowiedzianą postacią jest Elsa Bloodstone, której premiera została wyznaczona na 13 lutego.