Overwatch odzyskuje dominację na Steamie. Reset, nowy sezon i mocne liczby

Patrycja Pietrowska
2026/02/13 09:00
Marvel Rivals zepchnięte z podium.

Overwatch ponownie znalazł się na szczycie wśród najpopularniejszych hero shooterów na Steamie, wyprzedzając Marvel Rivals. Produkcja Blizzard Entertainment, która zadebiutowała w 2016 roku, w 2022 doczekała się kontynuacji zastępującej oryginał i wprowadzającej nowych bohaterów oraz zmiany w mechanice. Modyfikacje przyjęto z mieszanymi opiniami, jednak najnowsze działania studia odwróciły trend.

Overwatch
Overwatch

Overwatch notuje wyraźny wzrost aktywności

Konkurencyjne Marvel Rivals, wydane w grudniu 2024 roku przez NetEase Games, szybko zdobyło dużą popularność dzięki formule zbliżonej do Overwatcha i obsadzie złożonej z postaci uniwersum Marvela. Do lutego 2026 roku w grze pojawiło się ponad 45 bohaterów, a kolejną zapowiedzianą postacią jest Elsa Bloodstone, której premiera została wyznaczona na 13 lutego.

Mimo silnej konkurencji to Overwatch notuje obecnie wyższe wyniki. W momencie publikacji szczyt aktywności z ostatnich dni przemawia na korzyść tytułu Blizzarda – przekroczył on 165 tysięcy graczy, podczas gdy Marvel Rivals osiągnął nieco ponad 112 tysięcy.

Wzrost zainteresowania zbiegł się z szerokim resetem marki. Produkcja porzuciła numer w nazwie i funkcjonuje ponownie jako Overwatch. Równocześnie zresetowano postęp sezonowy i rozpoczęto nową historię zatytułowaną „Reign of Talon”. Pierwszy sezon, „Conquest”, przedstawia konflikt z frakcją Talon i wprowadza system opowiedzenia się po jednej ze stron w zamian za nagrody. Fabuła ma rozwijać się przez sześć sezonów w ciągu roku, a każdy z nich przyniesie kolejnego bohatera.

Źródło:https://gamerant.com/overwatch-steam-player-count-versus-marvel-rivals-comparison-charts/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

