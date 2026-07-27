Ten mod do Palworld eliminuje wiele irytujących przycięć. Fani rozwiązują problemy z produkcją Pocketpair

Palworld po premierze wersji 1.0 otrzymał liczne poprawki optymalizacyjne, ale niestety część użytkowników nadal zgłasza krótkie spadki płynności podczas wykonywania określonych czynności. Nowa modyfikacja skupia się właśnie na tych problemach.

Palworld – jakie problemy naprawia mod?

Według autora modyfikacja eliminuje stuttering występujący podczas podnoszenia przedmiotów oraz dużych ilości wydobytych surowców, otwierania i plądrowania skrzyń rozsianych po świecie, jednoczesnego sprintu i celowania (Shift + PPM), korzystania z broni palnej, a nawet trafiania Pali podczas walki, zwłaszcza gdy znajdują się w aktywnej drużynie gracza. Warto jednak zaznaczyć, że mod nie rozwiązuje wszystkich problemów z wydajnością. Nie eliminuje m.in. przycięć związanych z doczytywaniem świata.

Modyfikacja nie ogranicza się do prostych zmian konfiguracyjnych. Jest to mod UE4SS napisany w C++, który zmniejsza liczbę zbędnych aktualizacji wykonywanych przez silnik gry. Przykładowo, system ekwipunku sprawdza wyłącznie elementy, które rzeczywiście uległy zmianie - pomijane są aktualizacje, które nie wpływają na umiejętności pasywne. Do tego, podczas walki ograniczane są powtarzające się powiadomienia, które nie zmieniają stanu gry. Wiele odświeżeń interfejsu HUD zostaje połączonych w jedną aktualizację wykonywaną w każdej klatce.

Rozgrywka pozostaje bez zmian