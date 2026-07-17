Bethesda zapowiada remastery Fallout 3 i Fallout: New Vegas!

Po ostatnich doniesieniach, które były raczej mało pozytywne, Bethesda przemówiła. Fani serii Fallout mogą otwierać szampany.
Studio potwierdziło bowiem, iż powstają remastery dwóch odsłon. Remastery, o których plotkowano już od dawna.
Remastery Fallout 3 i Fallout: New Vegas już oficjalnie zapowiedziane
Więc tak – Fallout 3 oraz Fallout: New Vegas. oficjalnie doczekają się odświeżonych odsłon. Co prawda nie padły żadne konkrety, ale już sam fakt, iż potwierdzono, że Bethesda je tworzy, jest ogromnym wydarzeniem. – Wiemy, że wielu graczy chce powrócić do starszych odsłon Fallouta. Choć nie ogłaszamy dziś żadnych dat, pracujemy nad remasterami zarówno Fallouta 3, jak i Fallout: New Vegas – ogłosiło amerykańskie studio w opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie. Tym samym jedna z najgorzej skrywanych tajemnic, o której media pisały na dobrą sprawę od lat, stała się faktem.
Fallout 3 pierwotnie trafił na rynek pod koniec 2008 roku i był pierwszą od dekady główną odsłoną serii, a jednocześnie pierwszą wydaną przez Bethesdę i pierwszą, której akcja działa się w trzech wymiarach. Z kolei Fallout: New Vegas to spin-off z 2010 roku, powołany do życia przez Obsidian Entertainment. Dla wielu NV to zresztą najlepszy Fallout w erze 3D, tym bardziej więc czekano na jego odświeżoną wersję. Co ciekawe, jeszcze niedawno jeden z twórców oryginalnego New Vegas zapewniał, że Bethesda nie ma kodu źródłowego i z tego powodu może “nie umieć” stworzyć remastera. Dziś wiemy już, że nie było to przeszkodą.
GramTV przedstawia:
Oczywiście Fallout 3 Remaster i Fallout: New Vegas Remaster tylko dwie z rzeczy ogłoszonych przez Bethesdę w długim wpisie. W tym padają również słowa m.in. na temat Fallouta 5 czy też nowej odsłony tworzonej przez Obsidian.
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