Bethesda zapowiada remastery Fallout 3 i Fallout: New Vegas!

Studio potwierdziło bowiem, iż powstają remastery dwóch odsłon. Remastery, o których plotkowano już od dawna.

Remastery Fallout 3 i Fallout: New Vegas już oficjalnie zapowiedziane

Więc tak – Fallout 3 oraz Fallout: New Vegas. oficjalnie doczekają się odświeżonych odsłon. Co prawda nie padły żadne konkrety, ale już sam fakt, iż potwierdzono, że Bethesda je tworzy, jest ogromnym wydarzeniem. – Wiemy, że wielu graczy chce powrócić do starszych odsłon Fallouta. Choć nie ogłaszamy dziś żadnych dat, pracujemy nad remasterami zarówno Fallouta 3, jak i Fallout: New Vegas – ogłosiło amerykańskie studio w opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie. Tym samym jedna z najgorzej skrywanych tajemnic, o której media pisały na dobrą sprawę od lat, stała się faktem.