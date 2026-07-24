W Hogwart Legacy możemy teraz zwiedzić Komnatę Tajemnic. Czy może istnieć fajniejszy mod dla fanów Harry'ego Pottera?

Hogwarts Legacy zadebiutowało w 2023 roku i odniosło ogromny sukces. Gra udowodniła, że wciąż istnieje bardzo duże zainteresowanie wysokobudżetowymi produkcjami osadzonymi w uniwersum Harry'ego Pottera. Podstawowa wersja gry oferuje rozbudowaną kampanię, różniące się sceny w zależności od wybranego domu w Hogwarcie oraz rozległy otwarty świat pełen sekretów. Wielu graczy zdążyło jednak już odkryć wszystkie dostępne atrakcje, dlatego społeczność modderska przygotowała kolejną nowość.

Wejście do Komnaty znajduje się w łazience dla dziewcząt na terenie Hogwartu. Aby tam dotrzeć, należy udać się do Lower Grand Staircase, następnie przejść w kierunku wejścia do pokoju wspólnego Slytherinu i skręcić w prawo, gdzie znajduje się odpowiednia łazienka. Co ciekawe, pomieszczenie można odwiedzić także w podstawowej wersji gry, jednak bez instalacji moda nie oferuje ono praktycznie żadnych atrakcji. Wynika to z faktu, że akcja Hogwarts Legacy rozgrywa się wiele dekad przed wydarzeniami znanymi z książek i filmów o Harrym Potterze. W tym okresie bazyliszek nadal pozostaje uśpiony, a duch Jęczącej Marty jeszcze nie zamieszkuje szkolnej łazienki.

W międzyczasie w sieci pojawiają się kolejne nieoficjalne informacje dotyczące Hogwarts Legacy 2. Według krążących plotek akcja kontynuacji miałaby rozgrywać się mniej więcej w tym samym okresie, co nadchodzący serial Harry Potter, którego premiera planowana jest na grudzień. Jeżeli te doniesienia okażą się prawdziwe, oznaczałoby to, że druga część gry przedstawi wydarzenia z czasów nauki Harry'ego Pottera w Hogwarcie. Taki okres otworzyłby twórcom możliwość umieszczenia wielu nowych odniesień do książek i filmów, które nie mogły pojawić się w pierwszej odsłonie z powodu wcześniejszego umiejscowienia fabuły. Jednym z potencjalnych elementów mogłoby być również pojawienie się Jęczącej Marty i omawianej Komnaty Tajemnic.