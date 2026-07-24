W Hogwart Legacy możemy teraz zwiedzić Komnatę Tajemnic. Czy może istnieć fajniejszy mod dla fanów Harry'ego Pottera?

Nowa modyfikacja do Hogwarts Legacy pozwala odwiedzić Komnatę Tajemnic.
Gracze Hogwarts Legacy doczekali się kolejnej dużej modyfikacji. Na komputerach PC pojawiła się modyfikacja, która umożliwia odwiedzenie jednej z najbardziej kultowych lokacji ze świata Harry'ego Pottera, jaką jest Komnaty Tajemnic.
Możemy już zwiedzić Komnatę Tajemnic w Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy zadebiutowało w 2023 roku i odniosło ogromny sukces. Gra udowodniła, że wciąż istnieje bardzo duże zainteresowanie wysokobudżetowymi produkcjami osadzonymi w uniwersum Harry'ego Pottera. Podstawowa wersja gry oferuje rozbudowaną kampanię, różniące się sceny w zależności od wybranego domu w Hogwarcie oraz rozległy otwarty świat pełen sekretów. Wielu graczy zdążyło jednak już odkryć wszystkie dostępne atrakcje, dlatego społeczność modderska przygotowała kolejną nowość.
Nowa modyfikacja została opublikowana w serwisie CurseForge i powstała dzięki współpracy twórców maxshig_dev, KBNGaming 2, theTarya oraz Dyserina. Mod dodaje do gry w pełni eksplorowalną Komnatę Tajemnic, odtworzoną specjalnie na potrzeby Hogwarts Legacy. Autorzy zalecają, aby odwiedzać nową lokację postacią na wysokim poziomie doświadczenia. Konieczne jest również wcześniejsze ukończenie zadania In the Shadow of the Study.
GramTV przedstawia:
Wejście do Komnaty znajduje się w łazience dla dziewcząt na terenie Hogwartu. Aby tam dotrzeć, należy udać się do Lower Grand Staircase, następnie przejść w kierunku wejścia do pokoju wspólnego Slytherinu i skręcić w prawo, gdzie znajduje się odpowiednia łazienka. Co ciekawe, pomieszczenie można odwiedzić także w podstawowej wersji gry, jednak bez instalacji moda nie oferuje ono praktycznie żadnych atrakcji. Wynika to z faktu, że akcja Hogwarts Legacy rozgrywa się wiele dekad przed wydarzeniami znanymi z książek i filmów o Harrym Potterze. W tym okresie bazyliszek nadal pozostaje uśpiony, a duch Jęczącej Marty jeszcze nie zamieszkuje szkolnej łazienki.
W międzyczasie w sieci pojawiają się kolejne nieoficjalne informacje dotyczące Hogwarts Legacy 2. Według krążących plotek akcja kontynuacji miałaby rozgrywać się mniej więcej w tym samym okresie, co nadchodzący serial Harry Potter, którego premiera planowana jest na grudzień. Jeżeli te doniesienia okażą się prawdziwe, oznaczałoby to, że druga część gry przedstawi wydarzenia z czasów nauki Harry'ego Pottera w Hogwarcie. Taki okres otworzyłby twórcom możliwość umieszczenia wielu nowych odniesień do książek i filmów, które nie mogły pojawić się w pierwszej odsłonie z powodu wcześniejszego umiejscowienia fabuły. Jednym z potencjalnych elementów mogłoby być również pojawienie się Jęczącej Marty i omawianej Komnaty Tajemnic.
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