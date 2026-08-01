Twórca Fallouta wróci do serii po 30 latach? Nowe plotki rozpalają wyobraźnię

Brian Fargo to jedna z żywych legend branży. Spod jego ręki wyszło wiele produkcji uznawanych za kultowe, w tym dwie pierwsze odsłony serii Fallout.
Czy teraz po około 30 latach przerwy losy Amerykanina i postapokaliptycznej marki ponownie się przetną? Nie można tego wykluczyć.
Brian Fargo stworzy nowego Fallouta?
O całej sprawie opowiedział Jez Corden z portalu Windows Central, który był ostatnio gościem podcastu Deytona Dykesa. Dziennikarz na co dzień zajmuje się tematyką Windowsa oraz XBOX-a i teraz ujawnił, iż podległe Zielonym studia są rzekomo coraz śmielej zachęcane, by wykraczać poza swoje bieżące projekty. Coś takiego ma mieć też miejsce w obecnym studiu Fargo, inXile Entertainment. To od jakiegoś czasu pracuje nad zaplanowanym na przyszły rok Clockwork Revolution, ale potem? Potem miałby rzekomo być projekt osadzony w uniwersum Fallouta, chociaż temat ma znajdować się na dopiero bardzo wczesnym etapie.
Corden przyznał, iż taka opcja jest jak najbardziej możliwa, według plotek, które do niego dotarły:
Więc jeżeli chodzi o inXile – wiemy, że inXile pracuje nad Clockwork Revolution, ale już teraz rozwijają kolejny projekt. I słyszałem pewne interesujące plotki, że potencjalnie może on być również powiązany z Falloutem.
Jedna rzecz, którą słyszałem ogólnie o XBOX-ie w tym momencie... Każde studio XBOX-a czuje coś w stylu “Dobrze, musimy pokazać, jak wygląda nasz plan rozwoju dla projektów wykraczających poza te, które faktycznie zapowiedzieliśmy”.