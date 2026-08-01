Twórca Fallouta wróci do serii po 30 latach? Nowe plotki rozpalają wyobraźnię

Brian Fargo to jedna z żywych legend branży. Spod jego ręki wyszło wiele produkcji uznawanych za kultowe, w tym dwie pierwsze odsłony serii Fallout.

Czy teraz po około 30 latach przerwy losy Amerykanina i postapokaliptycznej marki ponownie się przetną? Nie można tego wykluczyć.

Brian Fargo stworzy nowego Fallouta?

O całej sprawie opowiedział Jez Corden z portalu Windows Central, który był ostatnio gościem podcastu Deytona Dykesa. Dziennikarz na co dzień zajmuje się tematyką Windowsa oraz XBOX-a i teraz ujawnił, iż podległe Zielonym studia są rzekomo coraz śmielej zachęcane, by wykraczać poza swoje bieżące projekty. Coś takiego ma mieć też miejsce w obecnym studiu Fargo, inXile Entertainment. To od jakiegoś czasu pracuje nad zaplanowanym na przyszły rok Clockwork Revolution, ale potem? Potem miałby rzekomo być projekt osadzony w uniwersum Fallouta, chociaż temat ma znajdować się na dopiero bardzo wczesnym etapie.