Doom spotyka Fallout. To nie remake'i mogą podbić serca fanów, lecz ten zaskakujący projekt

Gdy fani żyją doniesieniami o odświeżonych klasykach, uwagę przyciąga też produkcja Fallout: Bakersfield, czyli pewien fanowski projekt, który ma wszystko, by stać się hitem.

Ostatnie dni upłynęły fanom Fallouta pod znakiem informacji o powstających remake'ach Fallout 3 i Fallout: New Vegas. Te najgorzej skrywane doniesienia ponownie rozbudziły dyskusję o przyszłości kultowej marki, która zmierza nieuchronnie do Fallouta 5. Wśród wielu głosów pojawiła się jednak opinia, która idzie pod prąd – zdaniem części graczy najbardziej wyczekiwanym Falloutem wcale nie jest nowy remake ani kolejna odsłona serii.

Fallout: Bakersfield przypomina, czym kiedyś była seria

Serwis Kotaku przypomniał o pewnym fanowskim projekcie, który może stać się hitem. Zainteresowanie wzbudził Fallout: Bakersfield – fanowski projekt powstający jako pełna modyfikacja do Dooma. Za produkcję odpowiadają Denis i Alexander „Saur X” Berezin, którzy postawili sobie za cel odtworzenie klimatu pierwszych Falloutów, ale w formie dynamicznej strzelanki inspirowanej klasycznymi shooterami z lat 90.