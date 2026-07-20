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Doom spotyka Fallout. To nie remake'i mogą podbić serca fanów, lecz ten zaskakujący projekt

Jakub Piwoński
2026/07/20 14:00
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Gdy fani żyją doniesieniami o odświeżonych klasykach, uwagę przyciąga też produkcja Fallout: Bakersfield, czyli pewien fanowski projekt, który ma wszystko, by stać się hitem.

Ostatnie dni upłynęły fanom Fallouta pod znakiem informacji o powstających remake'ach Fallout 3 i Fallout: New Vegas. Te najgorzej skrywane doniesienia ponownie rozbudziły dyskusję o przyszłości kultowej marki, która zmierza nieuchronnie do Fallouta 5. Wśród wielu głosów pojawiła się jednak opinia, która idzie pod prąd – zdaniem części graczy najbardziej wyczekiwanym Falloutem wcale nie jest nowy remake ani kolejna odsłona serii.

Fallout: Bakersfield
Fallout: Bakersfield

Fallout: Bakersfield przypomina, czym kiedyś była seria

Serwis Kotaku przypomniał o pewnym fanowskim projekcie, który może stać się hitem. Zainteresowanie wzbudził Fallout: Bakersfield – fanowski projekt powstający jako pełna modyfikacja do Dooma. Za produkcję odpowiadają Denis i Alexander „Saur X” Berezin, którzy postawili sobie za cel odtworzenie klimatu pierwszych Falloutów, ale w formie dynamicznej strzelanki inspirowanej klasycznymi shooterami z lat 90.

Twórcy świadomie nawiązują do estetyki oryginalnych gier Interplay. W materiałach pokazano charakterystyczną, surową oprawę graficzną, brutalną walkę i liczne odniesienia do klasycznych odsłon serii. Według wcześniejszych informacji projekt był ukończony w około 60 procentach, a jego premiera może nastąpić już w 2027 roku.

GramTV przedstawia:

Autor opinii przekonuje, że to właśnie takie inicjatywy przypominają, dlaczego Fallout zdobył rzesze fanów. Zamiast kolejnego wielkiego RPG-a od Bethesdy czy remake'u znanych odsłon, znacznie ciekawszą perspektywą wydaje mu się projekt tworzony przez pasjonatów, którzy doskonale rozumieją charakter pierwszych części cyklu.

To oczywiście nie oznacza, że Fallout: Bakersfield wyprze szum narosły wokół oficjalnych produkcje. Ponownie jest dowodem jednak na to, że najbardziej intrygujące pomysły związane z kultową serią coraz częściej rodzą się poza murami Microsoftu i Bethesdy – a właśnie fanowskie projekty potrafią przypomnieć, za co gracze pokochali postapokaliptyczne pustkowia ponad ćwierć wieku temu.

Źródło:https://kotaku.com/truth-be-told-the-fallout-im-most-looking-forward-to-is-bakersfield-2000717522

Tagi:

News
Bethesda
shooter
DOOM
Fallout
FPP
Interplay
fanowski projekt
Kotaku
Fallout: Bakersfield
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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