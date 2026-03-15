Ruszyła przedsprzedaż Starfielda na PS5. Chociaż nawet go nie zapowiedziano

To znaczy, nikt niczego oficjalnie nie zapowiedział. Ale znaków jest aż nadto.
Starfielda na PS5 już do kupienia
Tym razem sygnał w kwestii tego, że nadchodzi Starfield na PlayStation 5, dał jeden ze sprzedawców w Portugalii. W ofercie sklepu znanego jako GamingReplay.COM ruszyła przedsprzedaż kosmicznego RPG od Bethesdy w wersji właśnie na PS5. Wydanie to wyceniono na 49,99 euro czyli około 215 zł, jako datę premiery podano zaś 7 kwietnia 2026 roku. Na ten moment trudno orzec, czy rzeczony sprzedawca chce po prostu uprzedzić wszystkich, zakładając optymistycznie, że gra się ukaże, czy też ma on jakiekolwiek informacje od wydawcy, które pozwoliły mu już teraz uruchomić przedsprzedaż.
