Ruszyła przedsprzedaż Starfielda na PS5. Chociaż nawet go nie zapowiedziano

Maciej Petryszyn
2026/03/15 13:20
Jak dotychczas w Starfielda bawić się mogli jedynie posiadacze komputerów osobistych i Xbox Series X/S. Ale zaraz powinno się to zmienić.

To znaczy, nikt niczego oficjalnie nie zapowiedział. Ale znaków jest aż nadto.

Starfielda na PS5 już do kupienia

Tym razem sygnał w kwestii tego, że nadchodzi Starfield na PlayStation 5, dał jeden ze sprzedawców w Portugalii. W ofercie sklepu znanego jako GamingReplay.COM ruszyła przedsprzedaż kosmicznego RPG od Bethesdy w wersji właśnie na PS5. Wydanie to wyceniono na 49,99 euro czyli około 215 zł, jako datę premiery podano zaś 7 kwietnia 2026 roku. Na ten moment trudno orzec, czy rzeczony sprzedawca chce po prostu uprzedzić wszystkich, zakładając optymistycznie, że gra się ukaże, czy też ma on jakiekolwiek informacje od wydawcy, które pozwoliły mu już teraz uruchomić przedsprzedaż.

Co ciekawe, oferta GamingReplay.COM w kwestii ceny oraz daty premiery pokrywa się opublikowanymi na początku miesiąca doniesieniami jednego z leakerów. Inne źródła podawały zaś, że kwietniowa premiera faktycznie ma mieć miejsce, podczas gdy ogłoszenie portu Starfielda na PlayStation 5 ma być oficjalnie potwierdzone jeszcze w marcu. Bethesda ma zatem jeszcze pół miesiąca, by ewentualnie zabrać w tej sprawie głos i potwierdzić, że ostatnia jak dotychczas gra Todda Howarda przestanie być już pozycją na wyłączność dla platform wspieranych przez Microsoft.

Pytanie, czy to wszystko, co twórcy mają w zanadrzu? Co prawda nie zanosi się, by gra została wydana również na Nintendo Switch 2, chociaż podobno były takie plany. Nadal jednak społeczność liczy na ujawnienie drugiego dodatku, który mógłby nazywać się Terran Armada. Bo taką właśnie nazwę sama Bethesda teasowała w mediach społecznościowych. Tak czy inaczej, twórcy obiecali, iż “w przyszłym tygodniu będą mieli więcej informacji do przekazania”. Odliczanie zostało więc rozpoczęte, pytanie tylko, czy czekamy na potwierdzenie wersji na PlayStation 5, nadejścia dodatku czy może coś jeszcze innego?

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/03/starfields-ps5-release-seems-practically-inevitable-at-this-point

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

