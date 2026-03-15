Ruszyła przedsprzedaż Starfielda na PS5. Chociaż nawet go nie zapowiedziano

Co ciekawe, oferta GamingReplay.COM w kwestii ceny oraz daty premiery pokrywa się opublikowanymi na początku miesiąca doniesieniami jednego z leakerów. Inne źródła podawały zaś, że kwietniowa premiera faktycznie ma mieć miejsce, podczas gdy ogłoszenie portu Starfielda na PlayStation 5 ma być oficjalnie potwierdzone jeszcze w marcu. Bethesda ma zatem jeszcze pół miesiąca, by ewentualnie zabrać w tej sprawie głos i potwierdzić, że ostatnia jak dotychczas gra Todda Howarda przestanie być już pozycją na wyłączność dla platform wspieranych przez Microsoft.

Pytanie, czy to wszystko, co twórcy mają w zanadrzu? Co prawda nie zanosi się, by gra została wydana również na Nintendo Switch 2, chociaż podobno były takie plany. Nadal jednak społeczność liczy na ujawnienie drugiego dodatku, który mógłby nazywać się Terran Armada. Bo taką właśnie nazwę sama Bethesda teasowała w mediach społecznościowych. Tak czy inaczej, twórcy obiecali, iż “w przyszłym tygodniu będą mieli więcej informacji do przekazania”. Odliczanie zostało więc rozpoczęte, pytanie tylko, czy czekamy na potwierdzenie wersji na PlayStation 5, nadejścia dodatku czy może coś jeszcze innego?