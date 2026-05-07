007 First Light bez dema. Co z zakończeniami? Twórcy ujawniają więcej szczegółów projektu

Mikołaj Berlik
2026/05/07 14:40
Zobaczyliśmy stream deweloperów.

Premiera 007 First Light zbliża się wielkimi krokami, dlatego IO Interactive coraz częściej dzieli się nowymi informacjami na temat swojej produkcji. Tym razem twórcy odpowiedzieli na pytania graczy podczas specjalnego livestreamu, potwierdzając kilka istotnych szczegółów dotyczących kampanii i zawartości gry.

007 First Light
007 First Light – transmisja z deweloperami

Jedną z najważniejszych wiadomości jest brak wersji demonstracyjnej. Studio przyznało wprost, że nie ma planów związanych z wypuszczeniem dema przed premierą. Deweloperzy podkreślili, że do debiutu pozostało już bardzo niewiele czasu, dlatego cały zespół skupia się obecnie na dopracowaniu pełnej wersji produkcji. IO Interactive potwierdziło również, że 007 First Light nie zaoferuje wielu zakończeń ani rozgałęzionych finałów fabularnych. Twórcy określają projekt jako „narracyjne doświadczenie” z góry zaplanowanym zakończeniem, które ma stanowić ważny element całej historii młodego Jamesa Bonda.

Deweloperzy zaznaczają jednak, że celem gry nie jest całkowite zamknięcie historii agenta 007. Kampania ma przede wszystkim pokazać, jak Bond wpływa na MI6 i ludzi wokół siebie, jednocześnie stawiając bohatera na ścieżce prowadzącej do przyszłych wydarzeń. Studio otwarcie sugeruje także możliwość stworzenia sequela, jeśli gra odniesie sukces.

Warto przypomnieć, że według wcześniejszych informacji ukończenie kampanii zajmie średnio około 20 godzin. Dodatkowo gracze otrzymają tryb Tac Sim z opcjonalnymi wyzwaniami, rankingami online oraz dodatkowymi nagrodami.

007 First Light zadebiutuje 27 maja na PS5, Xbox Series X|S i PC. Wersja na Nintendo Switch 2 została opóźniona i ma trafić na rynek później tego lata.

Źródło:https://gamingbolt.com/007-first-light-isnt-getting-a-demo-and-wont-feature-multiple-endings

