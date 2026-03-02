Starfield na PS5 już za miesiąc? Wyciekła cena kosmicznego RPG-a Bethesdy

Starfield nie powtórzył sukcesu The Elder Scrolls 5: Skyrim. Mimo to istnieje pewna grupa graczy, która sama chciałby przekonać się o jakości gry, ale nie może.

Mowa tutaj o posiadaczach PlayStation 5, którzy zostali pominięci podczas mającej miejsce 3 lata temu premiery. Ale wygląda na to, że za chwilę rzeczone “pominięcie” zostanie naprawione. Posiadacze PlayStation 5 już w kwietniu zagrają w Starfielda? Znany insider o nicku billbil-kun ogłosił na łamach Dealabs Magazine, że Starfield w wersji na PlayStation 5 ukaże się już 7 kwietnia! To oznaczałoby, że od premiery wyczekiwanego portu dzieli nas niewiele ponad miesiąc. To o tyle ciekawe, że dotychczas sama Bethesda nie zabrała w tej sprawie głosu.

To nie koniec, bo rzeczone źródło podało również cenę, jaką rzekomo trzeba będzie zapłacić za Starfielda na PS5. I tak wersja standardowa miałaby być wyceniona na 49,99 euro, podczas gdy za edycję Premium trzeba byłoby zapłacić 69,99 euro. Przypomnijmy, że wraz z tą drugą w nasze ręce trafi również m.in. rozszerzenie fabularne „Strzaskana przestrzeń” pakiet skórek Konstelacji: karabin laserowy Equinox, skafander, hełm i plecak odrzutowy.

GramTV przedstawia:

Prace nad grą Starfield rozpoczęły się około 2015 roku, chociaż sama Bethesda miała myśleć o kosmicznym RPG-u już w latach 90. Ostatecznie tytuł ukazał się 6 września 2023 roku na komputerach osobistych oraz na konsoli Xbox Series X/S. Nie był to jednak hit na miarę TES5, chociaż przecież jeszcze przed premierą wielu mówiło o Starfieldzie właśnie jako o kosmicznym Skyrimie. Same oceny produkcji oscylują w okolicach 85 na 100. Z jednej strony nie jest to wynik zły, z drugiej zaś zdecydowanie poniżej oczekiwań. Dodatkowo, chociaż Starfield zyskał 15 milionów graczy, to większość z nich nie kupiła produkcji, a po prostu skorzystała z niej w ramach abonamentu Game Pass. Czy wydanie na PlayStation 5 pomoże w podreperowaniu wyników? Cóż, wygląda na to, że nie zrobi tego port na Nintendo Switch 2.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

