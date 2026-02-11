Świetne informacje dla fanów Stafielda. Przeciek potwierdza wielkie ogłoszenia

Mimo że oczy wielu graczy zwrócone są na nadchodzące State of Play, fani Bethesdy czekający na debiut Starfielda na konsoli Sony mogą poczuć niedosyt. Według najnowszych przecieków, Microsoft planuje własne ogłoszenie, które nastąpi nieco później.

Starfield – prezentacja w marcu, premiera w kwietniu?

Znany insider Shinobi602 zasugerował na forum ResetEra, że oficjalna zapowiedź wersji na PlayStation 5 oraz szczegóły dotyczące drugiego rozszerzenia fabularnego mają pojawić się w marcu 2026 roku. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, Starfield ominie lutowe wydarzenie Sony, by nie zostać przyćmionym przez tytuły first-party japońskiego producenta.