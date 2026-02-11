Świetne informacje dla fanów Stafielda. Przeciek potwierdza wielkie ogłoszenia

Starfield – prezentacja w marcu, premiera w kwietniu?
Znany insider Shinobi602 zasugerował na forum ResetEra, że oficjalna zapowiedź wersji na PlayStation 5 oraz szczegóły dotyczące drugiego rozszerzenia fabularnego mają pojawić się w marcu 2026 roku. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, Starfield ominie lutowe wydarzenie Sony, by nie zostać przyćmionym przez tytuły first-party japońskiego producenta.
Sama premiera gry na PS5 jest obecnie prognozowana na 7 kwietnia 2026 roku. Ma ona zbiec się w czasie z dużą aktualizacją, określaną przez niektórych mianem „Starfield 2.0”. Głównym punktem marcowego pokazu ma być drugie DLC zatytułowane Terran Armada.
Choć Bethesda nie zdradziła jeszcze szczegółów fabularnych, spekuluje się, że rozszerzenie skupi się na nowej frakcji i wprowadzi długo oczekiwane zmiany w mechanice rozgrywki. Plotki mówią o przebudowie systemu podróży międzyplanetarnych w celu ograniczenia liczby ekranów wczytywania. Produkcja ma korzystać z usprawnionej wersji Creation Engine 2, co ma być testem przed premierą kolejnych dużych projektów studia. Do tego wspomniana Terran Armada może wprowadzić do uniwersum bardziej zaawansowane technologie lub frakcję wywodzącą się bezpośrednio z Ziemi.