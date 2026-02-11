Zaloguj się lub Zarejestruj

Świetne informacje dla fanów Stafielda. Przeciek potwierdza wielkie ogłoszenia

Mikołaj Berlik
2026/02/11 09:00
1
0

Następny miesiąc ma być wyjątkowy.

Mimo że oczy wielu graczy zwrócone są na nadchodzące State of Play, fani Bethesdy czekający na debiut Starfielda na konsoli Sony mogą poczuć niedosyt. Według najnowszych przecieków, Microsoft planuje własne ogłoszenie, które nastąpi nieco później.

Starfield
Starfield

Starfield – prezentacja w marcu, premiera w kwietniu?

Znany insider Shinobi602 zasugerował na forum ResetEra, że oficjalna zapowiedź wersji na PlayStation 5 oraz szczegóły dotyczące drugiego rozszerzenia fabularnego mają pojawić się w marcu 2026 roku. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, Starfield ominie lutowe wydarzenie Sony, by nie zostać przyćmionym przez tytuły first-party japońskiego producenta.

Sama premiera gry na PS5 jest obecnie prognozowana na 7 kwietnia 2026 roku. Ma ona zbiec się w czasie z dużą aktualizacją, określaną przez niektórych mianem „Starfield 2.0”. Głównym punktem marcowego pokazu ma być drugie DLC zatytułowane Terran Armada.

GramTV przedstawia:

Choć Bethesda nie zdradziła jeszcze szczegółów fabularnych, spekuluje się, że rozszerzenie skupi się na nowej frakcji i wprowadzi długo oczekiwane zmiany w mechanice rozgrywki. Plotki mówią o przebudowie systemu podróży międzyplanetarnych w celu ograniczenia liczby ekranów wczytywania. Produkcja ma korzystać z usprawnionej wersji Creation Engine 2, co ma być testem przed premierą kolejnych dużych projektów studia. Do tego wspomniana Terran Armada może wprowadzić do uniwersum bardziej zaawansowane technologie lub frakcję wywodzącą się bezpośrednio z Ziemi.

Bethesda ma już na koncie udane „shadow dropy” (jak ubiegłoroczny remaster Obliviona), jednak w przypadku tak dużego portu jak Starfield, wydawca prawdopodobnie postawi na standardową kampanię informacyjną, która ruszy właśnie w przyszłym miesiącu. Od kilku dni wiemy również, że wersja kosmicznego RPG-a na Nintendo Switch 2 stoi pod znakiem zapytania.

Źródło:https://gamingbolt.com/starfields-ps5-reveal-and-next-expansion-announcement-coming-in-march-rumor

Tagi:

News
data premiery
Bethesda
plotka
RPG
przeciek
PlayStation 5
Starfield
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:09

Ta, pewnie będzie można kliknąć na miejsce docelowe i od razu się przenieść i tyle. Nie spodziewał bym się rewolucji od Bethesdy. Pamiętacie ile im zeszło żeby rozwiązać problem który sami stworzyli z Fallout 4? 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112